許維恩、王家梁「婚禮日期」藏巧思 伴郎、伴娘人選曝光
《全明星運動會》第二季已經錄製完畢，昨（13）日錢薇娟、小春、王家梁、廖允杰、吳心緹和趙逸嵐透過視訊直播和大家聊天，而剛與女友許維恩求婚成功的王家梁，逃不過七夕情人節話題，被問到婚禮何時舉辦，他預告會選擇雙方其中一人的生日當天去登記，不過礙於疫情可能要等到明年，還透露伴郎、伴娘一定會找《全明星運動會》的夥伴們，廖允杰也笑虧熱愛健身的王家梁，婚宴的酒水不要換成高蛋白。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-14 13:32:02
藍隊的領隊錢薇娟在直播中透露，本屆奧運選手將現身《全明星運動會》總決賽擔任頒獎嘉賓，邀請到郭婞淳、王齊麟、李洋、李智凱等人來為第二季的總冠軍頒獎。事實上，錢薇娟剛接下T1聯盟會長，被問到是否願意繼續擔任第3季領隊，她表示一定要找她，還放話要打爆紅隊拿下冠軍，更直接挑明對象就是紅隊領隊江宏傑：「我從猜拳開始就要打爆他，絕對有信心。」另外，錢薇娟透露郭婞淳不僅舉重表現優異，籃球也打得出色，還爆料王齊麟非常想來參加節目，而非擔任大來賓，可惜要等他「退休」後才有機會。
小春被問到第3季是否推薦頑童的其他成員參加，他開玩笑說：「第3季也還是我喔！」完全不給瘦子或大淵機會，反而推薦大支參賽，因為大支曾是準柔道國手，平常就有運動習慣，也會打籃球與棒球，是最適合人選。
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