小隻馬女神脫口「我有的妳沒有」　瑪麗秀結實肌肉下馬威

身高155公分的樂天女孩林襄，是大家眼中性感又甜美的小隻馬，傲人的E級身材令人難以招架，近來她在節目《綜藝3國智》和瑪麗PK拔河，對方霸氣宣示：「林襄，今天就要讓妳回老鄉。」還露出手臂肌肉下馬威，不過林襄也不甘示弱回嗆：「我有的都是妳沒有的。」2人認真的模樣增添不少節目效果，讓現場笑聲連連。

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情緒激動的瑪麗迫不及待要拚出高下，其他主持群在一旁緩頰，指著林襄頭上可愛的兔耳朵頭飾說：「人家說妳沒有的是這個啦！」但王少偉這時候卻火上澆油，跳出來教瑪麗回擊：「妳的年紀可以打疫苗，她還不行！」讓瑪麗當場氣到跳起來，受到林襄激將法，顯得幹勁十足，進入比賽之後使出全力，非要把整根拔河繩都拉到自己那一頭才罷休。瑪麗如願獲得勝利，情緒高昂表示：「怎樣！妳有什麼我沒有？」說完更捲起袖子，秀出結實二頭肌，一連串誇張反應讓大家笑不停。

▲瑪麗秀出結實二頭肌。（圖／台視提供）

▲林襄不甘示弱地回嗆瑪麗。（圖／台視提供）

另外一名啦啦隊女孩貴貴一出場就帶來專屬《綜藝3國智》的應援，王少偉、鯰魚哥等人在後面開心地跳舞，鯰魚哥還忍不住脫口：「好香喔！」過於忘情的言論立即遭到大家撻伐，紛紛說他「太變態」。貴貴PK拔河的對象是納豆，平時有運動習慣的她，理應可以和納豆拚出輸贏，但納豆卻使出陰招，用詭異的表情看著貴貴，還發出「嘿嘿」的怪異笑聲，嚇得她趕緊放手直呼：「好可怕！」