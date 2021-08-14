台南「做十六歲」　200名學子成年禮歡喜轉大人

農曆七月七日七娘媽生，「做16歲成年禮」係府城台南獨特的傳統習俗，多由民間廟宇於七夕舉辦繞七娘媽亭、鑽桌腳等成年禮儀式，今年受新冠肺炎疫情的影響，雖有許多宗教活動暫停或取消，在中央疫情警戒調降二級之下，市府與安平開台天后宮公私協力，採縮小規模及簡化方式，在今（14）日上午假安平開台天后宮舉行16歲成年禮活動。

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安平開台天后宮盧友禮主委表示，在農曆七月七日七娘媽生這一天，府城「做16歲成年禮」係台南獨特的傳統習俗，多由民間廟宇於七夕舉辦繞七娘媽亭、鑽桌腳等成年禮儀式，也是府城特定固有的傳統民俗活動之一，儀式中包含著「喜悅、感恩、成長、獨立」的習俗文化之體認。

今日活動於安平開台天后宮廟宇內，循傳統古禮儀式，參加的學生採分流進行祭拜媽祖、向父母奉茶及戴狀元帽鑽七娘媽亭形式來轉大人，此次約有200名學生參加，現場充滿溫馨畫面，最後由廟方頒發結業證書，活動順利圓滿完成。

代表市長黃偉哲出席活動的副市長戴謙表示，16歲為孩子成長的重要階段，「做十六歲成年禮」係台南獨特的傳統習俗，期許各位學生在「做十六歲成年禮」儀式後，學習獨立自主、承擔責任，勇於面對未來世界的挑戰；民政局長姜淋煌表示，臺南是歷史古都，宗教文化底蘊深厚，希望藉由今日的十六歲成年禮活動，能夠將臺南的特色傳統民俗持續傳承。