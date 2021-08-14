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李登輝秘錄新書發表　安倍追思貢獻難忘和藹笑臉

▲「李登輝秘錄」新書發表會14日下午在國史館舉行，前衛出版社社長林文欽（左起）、日本產經新聞社台北支局長矢板明夫、李登輝基金會董事長李安妮、國史館長陳儀深、「李登輝秘錄」譯者龔昭勲出席。（圖/中央社）
▲「李登輝秘錄」新書發表會14日下午在國史館舉行，前衛出版社社長林文欽（左起）、日本產經新聞社台北支局長矢板明夫、李登輝基金會董事長李安妮、國史館長陳儀深、「李登輝秘錄」譯者龔昭勲出席。（圖/中央社）

中央社

2021-08-14 17:11:04

（中央社記者溫貴香台北14日電）前總統李登輝逝世屆滿一週年，「李登輝秘錄」中文版今天發表，會中也公布日本前首相安倍晉三發表的追思文，推崇李登輝為台灣帶來自由、民主、人權及普世價值，建構日台關係基礎。

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李登輝基金會、前衛出版社下午在國史館舉行「李登輝秘錄」中文版新書發表會，這本書由日本「產經新聞」論說委員河崎真澄撰寫，「死亡行軍」作者、七星中會濟南教會會友龔昭勲翻譯。

李登輝基金會董事長、李登輝女兒李安妮表示，雖然這本書對她來說幾乎沒有任何「新鮮」的內容，但當她讀到書中記錄父母訪日時的互動等段落，偷偷掉了眼淚。她也透露，李登輝生前來不及說出口的遺言是，「台灣民主要更深化、台灣人民要更團結。」

李安妮說，「李登輝秘錄」日文版是由李登輝親自寫序，中文版則是她寫序，這一年來，上帝在冥冥之中為很多事做了安排，沒想到有一天可以跟父親在同一本書裡出現；李登輝在日文序中說「主角應該是目前活著的每一個人，絕不應是某個人憑著一己之力就能完成民主化」，也呼應今年7月她在臉書「天底下沒有天縱英明的人，只有眾志成城的事」一語，父親過世後一年，她又找到跟父親之間心靈相契之處。

安倍晉三在寫給李登輝的追思文指出，李登輝對日台親善關係及友好增進的貢獻甚多，經常對日本抱持特殊情感，「先生為台灣帶來自由、民主、人權及普世價值，並建構今日日台關係之基礎，謹表深切敬意」。

「悼憶李前總統和藹笑臉及強而有力握手，對台堅定不移情愛與使命，及對日本寄予溫暖期待言語，至今難忘。」安倍晉三在追思文寫道。

作者河崎真澄會中透過影片表示，李登輝辭世一週年後，台灣和國際情勢與過去大大不同，包括日本史無前例快速地援贈疫苗予台、七大工業國集團（G7）峰會公報首度提及台灣海峽和平穩定的重要性等，顯示台灣的地緣關係越來越被國際社會重視，這都是「民主先生」在背後支撐的結果。（編輯：林興盟）1100814

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