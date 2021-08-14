桃源橋毀斷通路　趙天麟允黨部設果乾展銷通路

豪雨狂炸重創高雄，造成桃源區明霸克露橋斷，阻斷了復興、梅山和拉芙蘭等3里對外交通，尤其時值產季百餘噸高海拔金煌芒果無法運下山，居民改製成果乾，立委、民進黨高雄市黨部主委趙天麟等人今天偕市議員前進部落捐贈物資，並允在黨部設置展銷據點，全力搶救受災部落經濟。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-14 17:22:54
桃源區復興、梅山和拉芙蘭3里因明霸克露橋聯外道路被洪水沖毀，交通受阻成孤島，讓種植面積約60公頃、百餘噸產量，正值採收的金煌芒果無法運送下山，這些金煌芒果現地烘製成風味獨特的果乾，商品已經在「高雄首選電商平台」上架接受訂購。
民進黨籍立委、高雄市黨部主委趙天麟，今天偕黨籍市議員鄭光峰、林智鴻、李雅慧、江瑞鴻，還有市議員范織欽等人運送生活物資含牙膏、尿布、清潔用品及救助金，還有米糧、愛心前進那瑪夏、桃源及茂林原鄉，並走訪錫安山陳勝民牧師等，還在那瑪夏區深山裡的麵包店、茂林區渡露灣營區等據點停留及捐贈物資，了解部落居民擔心面對極端氣候越來越薄弱的抗災力；那瑪夏區在地市議員陳幸富及代表、里長等人也對此次愛心物資送暖表達感謝。
趙天麟表示對山區居民因斷橋受困感同身受，將現採金煌製成果乾以減輕災損的辛苦，宣布會於黨部設置展銷據點，於橋通路暢後展銷果乾商品，黨部也將開設金煌芒果乾展銷站，結合更多民力搶救受災部落經濟；一行人也走訪原鄉部落據點，並和市政顧問孫榮貴、李惠民、謝正中、高忠德、陳勝、前議員林民傑、伊斯坦大•貝雅夫•正福，以及總召阿布娪‧卡阿斐依亞那等部落幹部，踏查山區道路及斷橋便道等搶修工程進度。