五倍券還不夠！全台縣市「優惠加碼」一次看

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「數位加碼」為主，傾向以數位和電子支付做優惠，目前規劃與

「台北通」結合推出優惠券，目前細節未定，仍在研議中。

新北市：

新北市預計根據去年的加碼行銷經驗推出「新北特惠券」，且會擴大適用範圍，新北市長侯友宜今天也強調「庶民經濟」，希望中央發行時，慎重考慮面額大小，便於基層民眾能小額消費。

進一步研擬配套措施，目標是讓大家來基隆消費。

桃園市：

2萬5000份「桃園好市券」發放，面額200元，第一輪的好市券在

13日就可以在4大觀光夜市與公有市場消費使用，後續也會加碼發放第二輪、第三輪的

好市券。

新竹市：

竹市府預計串聯各百貨、商圈，只要到指定店家用振興五倍券消費，

就能享受優惠，還有機會抽汽車、gogoro等大獎。

新竹縣：

尚未宣布，縣長楊文科今天表示，他

個人想法是期待「直接發現金給民眾，更能達到紓困與振興目標」。

苗栗縣：

尚未宣布，不過苗栗縣議會通過提案，將請中央政府發5,000元現金，以達實際紓困之用。

台中市：

彰化縣議會國民黨團將提案，建議縣府向中央要求普發1萬元現金給民眾。

南投縣：

縣政府

觀光處和農業處攜手研擬加碼五倍券辦法，預計搭配11月起的南投溫泉季活動，有旅宿優惠打折，也會有抽獎或刮刮樂活動。

雲林縣：

雲林縣議會要求中央普發防疫紓困現金1萬元，縣長張麗善承諾行文給中央。

嘉義縣：

縣長翁章梁表示，

會針對疫情受害最嚴重的旅宿及餐飲業，規畫強化的振興計畫，也會

延續去年摸彩汽車、電動機車等方式，規劃新方案，鼓勵大家在地消費。

嘉義市：

市長黃敏惠表示，

嘉義市府在八月臨時會時就正式報告會再加碼

等中央的政策出來以及議會通過後，再向大家報告並迅速發放。

台南市：

民眾消費後就可以在特約店家換取優惠，含住宿買一送一、休閒農場等優惠，且只要憑發票就可以參加台南市購物節抽獎，有機會帶走汽車、現金、iPhone等大獎。

高雄市：

市長陳其邁宣布，直接加碼1,000元的高雄券，五倍券加碼成六倍券，

希望為高雄搶下100億振興商機，有機會再舉行每小時抽出一支iPhone的「時時抽」，再結合將舉辦的國慶煙火、台灣燈會、跨年晚會等大型活動使用。

屏東縣：

縣長潘孟安強調，五倍券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，目前更規劃「獎勵」的秘密武器。

宜蘭縣：

宜蘭縣議會國民黨團提案，請縣府要求中央申請普發1萬元現金。宜蘭縣政府也表示，將會向中央積極爭取普發現金。

花蓮縣：

尚未宣布。

台東縣：

尚未宣布。

澎湖縣：