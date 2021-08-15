五倍券從花1000到無償普發　黃珊珊：現金才是最好振興券

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過五月中至今的疫情狀況，對於台灣經濟影響甚劇。對此行政院方面研擬再像去年一樣，發放振興券給民眾，希望能藉此達到振興經濟的效果，不過卻因為在領券之前，還要先花1000購買，引發民眾詬病，甚至認為直接普發現金就好。行政院方面也在上週急轉彎，宣布朝免付1000元方向著手，對此台北市副市長黃珊珊今（15）日就在臉書上評論，直言「新台幣鈔票就是最好的振興券，直接轉到戶頭裡還不用印刷費用！」





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黃珊珊表示，昨天行政院終於鬆口，要直接發放5000元振興券給民眾，「但是好像還是要花幾十億印卷，是不是多此一舉？」黃珊珊接著表示，原本行政院預定900萬低收入戶補助換券的1000元，結果現在變成全民的1000元都由政府負擔，不排富的情況下根本多此一舉。





黃珊珊也透露，台北市政府目前也針對振興與紓困，在編列相關追加預算，「但是因為中央政策一直不確定，連帶我們也很難決定紓困與振興的方式，短短一星期政策討論變了三四次。」黃珊珊說，好似雲霄飛車轉上下飄移，一場五倍券的奇幻旅程讓人摸不著頭緒，中央政府執政黨也吵成一團，反正，紓困與振興及轉型的做法絕對不會完全一樣，更何況今年疫情比去年慘烈多了。





黃珊珊強調，無論如何，人民需要紓困、產業需要復原與轉型，不管錢用到哪裡，都還是會透過營業稅等各項稅金交回給政府的，早一點定案早一點紓困、產業也可以早一點復原，之後才有辦法振興與進一步轉型。



