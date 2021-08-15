何妤玟吐婚姻觀「好看不見得合腳」　林采緹一聽深有同感

藝人何妤玟去年與化工小開邵天成結束8年婚姻，近來積極經營「何妤玟Winnie Ho」Youtube頻道，談論兩性話題。何妤玟近日在

節目《同學來了》吐露婚姻觀，比喻另一半像鞋，就算好看但不一定合腳，讓同樣也於去年離婚的林采緹

深有同感。

我是廣告 請繼續往下閱讀

何妤玟表示要維持婚姻關係其實大有學問，她感嘆過去與前夫從熱戀中的情侶變成夫妻，卻不是彼此的知己，在生活節奏、感情觀上有了分歧，最終仍得面臨分開，何妤玟對婚姻做出比喻，「我們的另一半就像鞋子，很好看但不合腳，穿上去走了一陣子才知道不適合，久了還是沒辦法磨平。」同樣在感情上也受過挫折的林采緹則說：「我相信離婚前一定努力過了，雙方的努力不對等或是方向不一樣，就會造成雙方都心很累。」

▲何妤玟表示要維持婚姻關係其實大有學問。（圖／中天提供）

▲林采緹在節目上分享婚姻觀。（圖／中天提供）

另一對夫妻檔侯昌明、曾雅蘭自交往到結婚，至今已經24年，婚後生活仍舊越愛越濃烈，曾雅蘭透露老公對她的愛與日俱增，無時無刻都會給予讚美、擁抱，就連睡覺的時候也不放過，堅持要碰著她才能入睡。不過何妤玟聽完後則認為：「人生來是一個人，死也是一個人，需要依賴另一個人才能睡得好覺，說到底就是尋求外援，真正快樂的人應該是無入而不自得。」讓侯昌明忍不住吐槽：「一聽就知道妳失婚很不愉快！」