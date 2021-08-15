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主播職場被捅刀　連靜雯傻眼「根本是甄嬛傳」

▲劉涵竹（右）與連靜雯第一次見面就相談甚歡。（圖／楠軒工作室）
▲劉涵竹（右）與連靜雯第一次見面就相談甚歡。（圖／楠軒工作室）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-15 15:26:15

連靜雯最新一集YouTube影片請來出書的主播劉涵竹，談到寫書《你不是自找委屈，而是少了心機》的契機，劉涵竹說因為在媒體圈有很多制度，這本書是她過去工作15年的經歷，希望可以讓大家在職場上少走一些冤枉路。劉涵竹表示：「以前我要是稍微懂得撒嬌一點，搞不好我就不會奮鬥得這麼辛苦。」讓連靜雯激動的大呼：「跟我一樣。」因為書中收錄許多在職場中「被捅」的故事，也讓連靜雯封這本書根本是新聞圈的《後宮甄嬛傳》。

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▲連靜雯（左）與知名主播劉涵竹淺談新聞界職場甘苦。（圖／楠軒工作室）
▲連靜雯（左）與劉涵竹淺談新聞界職場甘苦。（圖／楠軒工作室）
連靜雯形容劉涵竹的聲音像是清脆的鈴聲：「妳講話一定要這麼有氣質嗎？」劉涵竹則笑說自己入錯行，本來要去當兒童台的姊姊，結果跑去當新聞主播，更意外自爆自己很想演壞女人，「我講髒話超狠。」連靜雯笑說自己的頻道完全沒有包袱，可以盡量講「啥款」，劉涵竹冒出一句：「笑你不敢。」讓連靜雯驚呼：「比我還瘋。」

▲劉涵竹（左）、連靜雯不懂撒嬌，在職場吃苦頭
▲劉涵竹（左）、連靜雯不懂撒嬌，在職場吃苦頭 。（圖／楠軒工作室）
第一次見到連靜雯的劉涵竹，直說：「要是沒有妳，我今天可能要斷氣了。」劉涵竹笑說自己很崇拜一線女明星，但通常會覺得一般女明星私下可能話很少、很拘謹，沒想到連靜雯本人卻非常開朗健談，在直播中也一直做球給彼此，跟現場工作人員打成一片，讓她整個被圈粉，直喊期待很快再次合作。

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