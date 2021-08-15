煮茄子總變黑？內行多加「1物」才下鍋：提味也不會失敗
茄子是我們日常生活中經常吃的蔬菜，但是要怎麼烹調的美味又是另外一回事，你是否也有煮茄子時，一下鍋沒多久就直接變黑的情況？近日，就有網友分享「每次煮茄子都會直接變黑，跪求烹飪茄子的方式」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 15:57:44
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「茄子又失敗了，到底有什麼方式可以讓茄子不要每次煮都變這麼黑？」只見貼出的照片，整桌佳餚當中，茄子在正中間，但看起來並不是那麼可口，因為外圍的紫色表面完全失去光澤，甚至出現發黑的狀況。
貼文一出，網友紛紛回應「你丟下鍋之前，滾水要先加鹽或者醋都可以」、「我會對切一下，然後水滾加鹽，然後下茄子，紫色朝下，熟度就看你要的軟硬度，通常兩分鐘到三分鐘」、「泡水先加醋，或者滾水內加醋或者鹽」、「其實下鍋前，放些鹽巴進滾水，可以保留色澤喔！」、「滾水放入鹽再把茄子丟下去，提味又不會失敗唷！」。
另外，也有網友建議煮法「直接微波更快」、「最近愛上微波茄子，準備兩個一樣的盤子，茄子切好擺平，另一個盤子當蓋子蓋好，微波2分鐘，完美的紫」、「用微波火力開900W，茄子用保鲜膜包好，微波5分鐘就可以了」、「微波更快，直接丟進去兩分鐘出來就超紫超好吃」。（編輯：張嘉哲）