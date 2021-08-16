絲瓜只會炒蝦米？女端「古早味做法」婆媽全愣：從沒試過
絲瓜又稱菜瓜，是台灣常見的瓜類蔬菜，也是不少人家中經常料理的食材，通常都是與蝦米一起煨煮，軟爛的口感搭配白飯堪稱絕配，不過除了這做法，還有什麼方式能讓絲瓜更美味呢？近日，就有網友分享自己的「古早味絲瓜煮法」，引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 08:47:15
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這是我做的海鮮絲瓜甕！」只見貼出的照片，和一般家常菜不同，其絲瓜是利用外殼來裝盤，將其中的肉挖出，與蝦子、蛤蜊等物煨煮而成，再將煮好的海鮮絲瓜倒入絲瓜的外殼當中，色香味俱全，讓人看了食指大動。
貼文一出，引來8千多名婆媽按讚留言「看起來也太好吃.....」、「從沒試過這種的，好特別」、「沒想到絲瓜外殼也能這樣做...好厲害」、「跟鳳梨盅有點類似，沒想到絲瓜殼也能撐得起食物重量，下回也來做個絲瓜盅嚐嚐」、「裡面是怎麼挖的啊，也太厲害了吧」、「太棒了，今年中秋烤肉就這麼做」、「我也想知道怎麼做...好特別」。
另外，也有內行網友透露「這個古早味做法很多年了，先把絲瓜頗面切開之後，生挖裡面的肉，不用再蒸過，內部用熱水燙過之後，再把炒好的海鮮絲瓜倒進去，有些人可能會有疑問是否吃起來有生的感覺，其實完全不會，非常美味」。（編輯：張嘉哲）