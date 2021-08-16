NBA／新賽季三巨頭戰力排名　籃網居冠、湖人第3

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根據美媒《Bleacher Report》排名，籃網三巨頭Kevin Durant、Kyrie Irving、James Harden排在第1，美媒認為，上季三人輪流受傷，鮮少有合體機會仍展現強大戰力，且沒有出現球權紛爭，三巨頭和平共處，也是新賽季最有望奪冠的隊伍。
第2給了剛拿下總冠軍的公鹿三巨頭Giannis Antetokounmpo、Khris Middleton和Jrue Holiday，以星度來說略遜籃網，但團隊配合度可說是最高，無論攻防兩端都有出色表現。
湖人上季進攻效率僅排第24，有了Westbrook有望大幅提升，不過和LeBron James、Anthony Davis搭配，這樣全新的組合也有待時間證明，所以排在第3。
76人Joel Embiid、Ben Simmons和Tobias Harris，擠下勇士Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond Green，不過76人的後衛Simmons是否會離隊還未知，而勇士的戰力則取決於受傷還未復出的Thompson身上。
接著6到10名分別為熱火、爵士、太陽、老鷹和公牛，其中不乏今夏有新成員加入帶動戰力提升，包含熱火找來Kyle Lowry和Jimmy Butler、Bam Adebayo搭檔，公牛得到DeMar DeRozan和Zach LaVine、Nikola Vucevic組成三巨頭。