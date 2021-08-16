美軍撤離阿富汗！李正皓：台灣除選對邊之外、還要更努力
美軍與北約軍隊撤離阿富汗後，民兵組織塔利班（Taliban）近日迅速攻下首都喀布爾（Kabul）與其他重要城市，宣布「阿富汗的戰爭已經結束」，新政權的組成很快就會明朗。對此，李正皓於昨（15）日表示，「阿富汗政府選對邊，但不努力。台灣該做的是選對邊後更努力」。
新頭殼newtalk
2021-08-16 11:26:28
在美軍與北約撤離阿富汗後，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）於昨（15）日拿下首都喀布爾（Kabul），並佔據總統府。塔利班發言人表示「阿富汗戰爭已經結束」，並保證為公民及外交使團提供安全保障。原總統賈尼（Ashraf Ghani）於昨（15）日離開喀首度，並前往北方的鄰國塔吉克（Tajikistan），表示「為避免血流成河，我想最好還是離開」，目前留守的官員正與塔利班進行談判，希望能夠確保政權和平轉移，儘量降低平民傷亡。
針對台灣有關「看看阿富汗，想想美國是否可靠，台灣是否該持續親美？」的討論，李正皓在臉書上指出「這是錯誤的」。他表示「全世界最不可靠、說話不算話的政權是共產黨政權，香港就是最好的例子。美國撤離阿富汗後，兵力會投放在哪裡？會集中力量對付誰？中國」
他表示，「國際關係不是婚姻關係。前者是利益結合，後者是海誓山盟，會把美國拋棄阿富汗看的天崩地裂的人本身就不懂國際關係。」「台灣該做的是在美國與中國對抗的過程中，盡可能的拓展國際關係、吃下供應鏈轉移的市場、發展自我防衛能力（自製研發或是向美採購）」
他強調，「選擇與努力都很重要，阿富汗政府選對邊，但不努力。台灣該做的是選對邊後更努力，有一天美國有新的利益要轉移戰場時，我們能以強悍的姿態來面對外國政權的挑戰」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼