行政院擬發五倍券　時力：紓困發現金、振興經濟發券

因應疫情對台灣經濟造成的影響，行政院規劃再度發放振興券。原本預計採取以1000元換5000元振興券的方式進行，不過因為民意反彈，行政院方面也改成無償普發。針對行政院振興五倍券發放規劃，立法院時代力量黨團今（16）日舉行線上記者會，並且主張「紓困應發放5000元現金，然後再針對特定產業發行數位振興券。」





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時代力量立院黨團總召邱顯智指出，行政院針對五倍券發放的相關事宜一變再變，原本規劃民眾自付1000元才能取得振興券，後來又改成900萬低收入戶免付千元，最後又改成全民無償發放，一變再變，很難讓民眾對於行政院以及相關政策感到信任，而是讓民眾看到行政院只跟隨同黨立委以及總統的意志一變再變。





邱顯智指出，紓困4.0政策存在許多漏洞，紓困的力道也嚴重不足。對此時力黨團早已開過多場記者會，指出政府整體紓困規劃仍有許多缺陷，並在實際執行上造成相當多的問題，包括申請資格門檻、雇主轉發抵扣、業者名實不符導致勞工無法請領、新成立業者無法請領等諸多問題，導致許多相關業者或基層勞工無法領到政府紓困補助。





而針對五倍券使用，邱顯智也提出擔憂。由於最低面額只有200元，仍會遇到基層攤販收取時需找零等問題，而攤販也會擔心收到「偽券」，且收券後還不能即時換成現金，因而降低收取意願。邱顯智更指出，這樣的狀況恐怕會引導民眾的消費行為，改把振興券拿去購買高單價的商品，最後可能變成「消耗大量行政成本，卻無法振興基層攤商。」





時代力量立院黨團副總召陳椒華則表示，2008年時時任總統馬英九發放消費券，當時的在野黨民進黨主張發現金，時任黨主席蔡英文說，直接給民眾發現金更快速有效，結果現在反而也發類似的振興券？陳椒華強調，時代力量也認為應該要普發現金，執政黨應該要懸崖勒馬想清楚。





陳椒華強調，時代力量認為除了發現金以外，政府應該要針對受到疫情影響的特定產業，發放「特定數位振興券」，例如過往的動滋券、農遊券，藝FUN券等等。陳椒華說，除了真的能夠做到「紓困」外，也能透過振興券的模式，針對受影響較為嚴重的業者進行產業振興。



