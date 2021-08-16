熊熊被攝影師性騷擾　揭「裸體互惠」內幕

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熊熊近來與知名攝影師黃天仁合作拍照，不料，昨天在對方粉專發現，一名網友特地標記她的帳號，留下不堪入目的「變態話」，她點進去一看，該網友自稱是攝影師，互惠合作的方式寫著：「要我有興趣的主題才能互惠。」然而，IG上的照片偏色情，拍攝技巧也普普，讓熊熊懷疑：「感覺是願意裸體才會互惠。」
對於疑似拍照陷阱，熊熊以過來人身分勸告，想要拍攝好作品沒有問題，但盡量不要找個人接案的攝影師，因為出事有可能求助無門，也不要隨便簽約和單獨赴約，「真的切身之痛才會跟你們說這麼多，女孩真的要好好保護自己，有些人嘴巴說我會保護妳，其實真的只是說說而已！」
熊熊強調，一定要找有工作室、評價好的攝影師，因為他們比你還怕出事，「時刻保護自己，防人之心不可無，你不會知道，會發生怎樣的危險」，最後嗆騷擾她的攝影師：「真的不要侮辱真正的攝影藝術工作者好嗎？」（編輯：楊穎軒）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110