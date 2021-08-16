蓋達恐怖威脅再起？塔利班重新掌權讓美國憂心

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美國軍方先前預測喀布爾可能在30天內遭塔利班叛軍包圍，怎料評估發布不到1個星期，舉世今天就看到塔利班戰士出現在阿富汗總統辦公室、以及阿富汗公民和外國人拚命想搭機逃離的驚人景象。
知情人士告訴美聯社，密利（Mark Milley）今天對參議員簡報時表示，美國官員預料將會修訂稍早對恐怖組織在阿富汗重起速度的評估。
五角大廈高層6月間表示，「蓋達」（al-Qaida）等極端團體或許會在阿富汗死灰復燃，並在美軍撤離阿富汗的2年內，就會對美國本土帶來威脅。美國因塔利班窩藏蓋達領袖而揮軍阿富汗20年後，專家表示，塔利班和蓋達依舊沆瀣一氣，其他暴力組織也可能在阿富汗新政權的羽翼之下找到避風港。
上述知情人士表示，基於局勢瞬息萬變，官員現在認為，「蓋達」等恐怖組織的壯大速度可能遠超預期。此人對密利的簡報有直接了解，但未獲准公開討論細節，因此是以不具名方式接受美聯社採訪。
負責簡報的要員除了密利，還包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）以及國防部長奧斯汀（LloydAustin）。
各界普遍認為情報機構未能預測喀布爾會多快淪陷，表現不及格，現任和前任情報官員今天對外界批評做出反擊，一位情報高官表示，「塔利班一直都有快速接手的可能性」，「塔利班持續挺進，最終所向披靡。我們一直都明白有這種可能性，因為戰場用兵情勢經常都是瞬息萬變」。
但美國總統拜登7月8日召開記者會時，沒能預示這種結果，當時他說，「塔利班四處橫行、占領整個國家的可能性極低」。
去年10月退休前、領導國防情報局（DefenseIntelligence Agency）的軍官艾希禮（Lt. Gen.Robert Ashley）表示，川普任期結束之際，美軍在阿富汗的軍力縮減到2500人，或許也影響了在阿富汗的情報工作。他說，阿富汗軍隊裡的美國人變少，對阿富汗部隊表現的洞察力也隨之降低。
艾希禮說：「非常、非常難以評估部隊士氣的流失，因為你已不在那裡。」「如果阿富汗領袖只跟我們說我們想聽的東西，我也不會意外。」
隨著美軍撤離，塔利班當起老大，監控阿富汗恐怖威脅的難度將更形提高，在阿富汗的情報機構與軍隊並肩工作，不再駐軍之後，情報人員蒐集阿富汗部隊士氣或塔利班支持度相關情報的能力也嚴重受限。
曾任職美國中央情報局（CIA）26年、生涯數任職務都與阿富汗相關的波利梅洛普洛斯（MarcPolymeropoulos）表示，「如果他們走了，就代表我們也會離開，而他們真的走了」，「那確實影響了我們的情蒐足跡」。
聯邦參議院外交委員會（Foreign RelationsCommittee）民主黨籍成員墨菲（Chris Murphy）受訪時表示，一旦美軍完成撤離，「我們的重心將會」轉向情報與反恐行動，美國將得確保有能力追蹤蓋達是否會在阿富汗重起爐灶。
他說：「塔利班有太多理由遵循與美國的協議，讓蓋達走投無路，我們現在的任務就是準備就緒，才得以針對協議監督並查核。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100816