COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

奧運／專訪「國民女友」羅嘉翎　透露比賽前曾大哭

▲國手羅嘉翎拿下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌。（圖／體育署提供）
▲國手羅嘉翎拿下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌。（圖／體育署提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-23 08:00:00

奧運女子跆拳道57公斤級銅牌好手羅嘉翎，被封為「國民女友」，身高183公分的好身材，讓她受到很多粉絲歡迎，這次羅嘉翎特別接受《NOWnews》專訪，提到自己練跆拳道一路走來的心路歷程，羅嘉翎果然就像19歲小女生一樣靦腆，有著柔軟的心跟堅強的意志，並透露未來最想開甜點店。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅嘉翎是在青少年組拿到世錦賽金牌，他一開始入選國手就可以打世錦賽，在父親羅文祥從小訓練跟哥哥羅堉誠教導之下，她明顯實力比同年級的選手高上許多，不過父親對他也是相當嚴格，在道館，她不能叫「爸爸」，只可以喊「教練」，父親對她也很嚴厲，對她來說，有拿牌就比較有興趣，所以跆拳道就會想練下去。

不過才16歲就入選成人組國手的她，在國訓中心一開始很不適應，竟然還哭了，「當時給自己壓力太大，我是高一下左訓，裡面都是大學的學長姐，只有我一位是高中生，左訓的強度很高，我一開始有點承受不住，晚上會打給媽媽落淚。」

跆拳道在這幾年國際賽表現並不理想，羅嘉翎也感受到壓力，她表示，今年的亞洲盃奧運資格賽，「想表現更好，證明我們是做得到的」，就只差她一人就可以滿額拿到門票，當時她在台下就已經先哭了，還好教練也讓她冷靜一下，父母也希望她可以順利度過，最後羅嘉翎不負眾望，真的拿到奧運資格。

一站上奧運賽場，羅嘉翎發揮初生之犢不畏虎的表現，先是打敗韓國選手李雅凜，之後又擊敗2019年世錦賽銅牌得主、加拿大選手Skylar Park，最後在銅牌戰擊敗尼日選手Tekiath Ben Yessouf，拿到銅牌。

羅嘉翎說，為了這面獎牌，其實花了約2年時間，訓練再訓練，就是調整，不過感謝「阿達」劉聰達教練，舉家搬到高雄，為了就是要在東京奧運幫助台灣奪牌。

這次奪牌，羅嘉翎最感謝劉教練一家人，甚至劉聰達為了幫助她奪牌，也讓小孩在高雄就讀，父母也為了她下了很多苦心，她說：「這面獎牌也是兩個家庭換來的！」


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀