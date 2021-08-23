奧運／專訪「國民女友」羅嘉翎　透露比賽前曾大哭

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不過才16歲就入選成人組國手的她，在國訓中心一開始很不適應，竟然還哭了，「當時給自己壓力太大，我是高一下左訓，裡面都是大學的學長姐，只有我一位是高中生，左訓的強度很高，我一開始有點承受不住，晚上會打給媽媽落淚。」
跆拳道在這幾年國際賽表現並不理想，羅嘉翎也感受到壓力，她表示，今年的亞洲盃奧運資格賽，「想表現更好，證明我們是做得到的」，就只差她一人就可以滿額拿到門票，當時她在台下就已經先哭了，還好教練也讓她冷靜一下，父母也希望她可以順利度過，最後羅嘉翎不負眾望，真的拿到奧運資格。
一站上奧運賽場，羅嘉翎發揮初生之犢不畏虎的表現，先是打敗韓國選手李雅凜，之後又擊敗2019年世錦賽銅牌得主、加拿大選手Skylar Park，最後在銅牌戰擊敗尼日選手Tekiath Ben Yessouf，拿到銅牌。
羅嘉翎說，為了這面獎牌，其實花了約2年時間，訓練再訓練，就是調整，不過感謝「阿達」劉聰達教練，舉家搬到高雄，為了就是要在東京奧運幫助台灣奪牌。
這次奪牌，羅嘉翎最感謝劉教練一家人，甚至劉聰達為了幫助她奪牌，也讓小孩在高雄就讀，父母也為了她下了很多苦心，她說：「這面獎牌也是兩個家庭換來的！」