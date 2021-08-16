控糖常見隱形地雷你中了幾項？醫教正確控糖金三角

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誤區一：潛藏在飲食中的隱形糖
糖尿病治療除了藥物，飲食控制也不可忽略，瞭解食物的種類及其對血糖的貢獻度是控制血糖的第一步。然而，許多糖尿病患者即使拒絕甜食誘惑，仍會誤入「隱形糖」的陷阱，陳建良院長舉例，常見錯誤的飲食觀念為攝取過多升糖指數的主食，如精製白米、麵粉製品、馬鈴薯等，或是攝取過量的水果。提醒糖友們應更積極認識食物，以免誤食隱藏的高升糖食物，造成血糖飆升而不自知。
誤區二：血糖高低才是治療基準
定期監測血糖能掌握自己的病況，更能從中調整生活及飲食習慣，但許多糖友認為身體沒有不適就表示血糖穩定，回診檢查才發現血糖飆升至200-300mg/dL。陳建良院長表示，100mg/dL與300mg/dL的血糖數值，對大部分的病患而言，身體感受不出這高低血糖之間的差異性，但卻與併發症息息相關，若身體長期處在高血糖環境，易造成心血管、終端器官的發炎及病變，甚至提高死亡的風險，呼籲民眾務必重視監控血糖的重要性，以免造成無法挽回的遺憾。
誤區三：胰島素的錯誤迷思
坊間非專業人士的建言經常造成民眾對胰島素有錯誤迷思，至今依然對其有誤解。其實胰島素在糖尿病治療上扮演相當重要的角色，愈早施打愈有助於保護胰臟功效，也可減少後續併發症發生。陳建良院長說明，胰島素至今已100年，安全性與成效有目共睹，目前有複方胰島素可作為治療選擇，不僅能穩定血糖，也不易發生低血糖與體重增加的副作用，一天只需一針的注射方式對糖友更是便利。
陳建良院長鼓勵糖尿病友應積極為自已血糖把關，定期量測血糖、謹慎選擇食物、培養規律運動習慣及遵照醫囑治療。若發現口服藥物無法改善血糖控制時，應與醫師討論其他的治療方式，現今糖尿病治療已相當進步，也有多種不同類型的複方藥物可以選擇，期望透過傳達正確觀念，幫助糖友有效控制血糖，避開控糖誤區，穩定血糖「胰」定成功。
MAT-TW-2100863-1.0-06/2021