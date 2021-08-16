老覺得累、睡不飽？醫：４情況留意慢性疲勞防癌症上身！

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王德生醫師表示，慢性疲勞有別於一般的疲勞，是一種長期處於疲憊的狀態，雖不是疾病，但是為一種症狀，主要和身體慢性發炎有關，引起的原因繁多，舉凡和睡眠品質、年齡、荷爾蒙、疾病、生活壓力、營養缺乏等，關係都相當密切，各項諸如糖尿病等慢性病、癌症、癌症治療、傷口感染等皆可能使身體慢性發炎，進而形成慢性疲勞。
慢性疲勞雖為一種結果，不會引起癌症等各項健康問題，但可視為一種健康警訊，若置之不理一樣會有慢性病、癌症發生的可能，因為當有慢性疲勞的情況正在發生時，正意味著有風險因子在身上，這些風險因子就有可能影響身體健康。除了慢性病和癌症，也包括了影響大腦，腦霧、失智症的風險也可能提升，容易出現記憶力下降、注意力不集中、敏銳度下降、昏沉度加重等情況。
王德生醫師提醒，慢性疲勞雖聽起來並不嚴重，只是常常覺得疲憊而已，但實質影響的範圍相當廣泛，民眾應更加重視此問題。若時常感到疲勞，且無法透過休息恢復，這樣的情況持續了六個月以上就得多加留意，特別是伴隨著常常頭痛、肌肉痠痛等多發性疼痛，又或者情緒起伏較大，性慾明顯下降等更需特別注意是否有慢性疲勞的問題。
時常疲倦早檢查，醫教５招改善慢性疲勞！
民眾若發覺有慢性疲勞問題，王德生醫師建議可先前往醫療院所進行檢查，看是否有疾病在身或營養素缺乏的情況。60歲以上、中老年族群建議可做個詳細的全身健康檢查，以利排除癌症的可能或進行治療。
若檢查後身體並無異樣，王德生醫師建議保持良好的生活作息，維持良好的睡眠品質，並且適度的排除壓力，飲食上建議以抗氧化、抗發炎的飲食方式為主，如地中海飲食，其飲食特色包括了使用橄欖油等優質的油脂、魚肉或雞肉等白肉的優質蛋白質、大量的蔬菜及水果等，對於健康相當有利。飲食上也建議以原形食物為主，避免加工食品，甜點、含糖飲料等也應盡量避免，不少研究皆已指出糖容易對身體造成發炎反應，且嗜糖者在面對各種感染、發炎時，狀況往往也較為不利。
在營養補充方面，王德生醫師則建議，在飲食均衡的前提下，可適度的額外補充維生素B6、維生素C、維生素Ｄ、硒元素、鎂離子等。而不論是女性更年期後黃體酮下降，或者男性更年期睪固酮下降，因荷爾蒙減退的關係，常常有慢性疲勞情況者，則建議在醫師、藥師的指示下補充荷爾蒙，避免自行服用造成身體不可預期的負擔。