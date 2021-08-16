高端疫苗打不打？３大爭議感染科醫：保護力存疑！

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整體成績相當不錯，不過對此中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢醫師提出觀點表示質疑，認為高端疫苗保護力及安全性有相當高的疑慮，醫師建議民眾施打前三思。
高端疫苗３大爭議，感染科王任賢醫師存疑！
今健康採訪詢問「是否會選擇施打高端疫苗。」，王任賢醫師表示，因本身為醫護人員，屬高風險族群，因此已施打AZ疫苗。但若在選擇之際也有高端疫苗，他一樣不會選高端疫苗，最主要的原因就是在於醫師認為高端疫苗的保護力令人擔憂。
高端疫苗３大爭議
高端疫苗最備受爭議的包括了「沒有通過國際認證」、「沒有三期試驗」、「僅通過緊急授權」。對此王任賢醫師認為，沒有通過國際認證倒是還好，但至少應做好三期試驗，三期試驗還沒做好就緊急通過授權，這實在相當不安全，一來根本無法確認疫苗實際的保護力，二來也無法確認到底有哪些副作用、不良事件、不良反應。王任賢醫師也指出，這樣的方式美國藥物其實有相當多的案例，二期成績相當出色，但三期效果往往不佳。
製作技術及保護力
王任賢醫師表示，高端疫苗主要是以美國授權的次蛋白為主製作，並以鋁鹽佐劑為輔，達訓練免疫系統、提升免疫效果。這概念看似與其他疫苗相似，且二期臨床試驗成績優異，但其推測主要歸功於佐劑提高了整體的成績，疫苗是否能達到預期的保護效果令人懷疑。
王任賢醫師解釋，次蛋白疫苗並非為完整的蛋白疫苗，抗體會有所不同，雖然高端疫苗因此有副作用的可能性及機率相對其他疫苗較低的優勢，但同時也可能是個相當大的缺陷，恐怕將因此無法讓身體完整的啟動免疫能力。對於原始的新冠肺炎株可能可以達到一定程度的保護效果，但病毒不斷的再進化，是否有辦法面對Dalta病毒是個問題，面對後續的變種病毒更是讓人擔憂。
副作用、不良反應、不良事件
在副作用、不良反應、不良事件上，日前傳出顏面神經失調、眼壓過高的消息，王任賢醫師則表示，這兩個情況皆為二期臨床試驗通報，但因為二期臨床試驗各種出現的情況皆會記錄，尚無法得知是否為副作用、不良反應或不良事件。換言之，這三種情況皆有可能，需經過三期試驗才有辦法進一步確認。
哪些人適合打高端？哪些人不宜？
至於哪些族群可以施打高端疫苗，哪些不宜施打，王任賢醫師則認為，雖然目前跡象來看，因副作用可能性較低，看似各族群皆可施打，但沒有經過三期臨床試驗，一切都是未知數，無法定論哪些族群可施打，哪些不宜。
高端可和其他疫苗混打嗎？
許多民眾也高度關注混打疫苗一事，高端疫苗是否可與其他疫苗混打？前後是否會有所差異？對此王任賢醫師則表示，民眾若施打高端疫苗，理論上是可以接受混打的，但不建議用於初始預防，也就是第一針，因為一切都還需要資料佐證，不建議做先發投手，以避免可能在追加前是沒有保護力的。但若是先打其他疫苗，日後再追加高端疫苗，則較為可行，因為保護力可以以AZ等疫苗為主。
若不打高端疫苗，防疫需注意些什麼？
王任賢醫師表示，雖然防範疫情疫苗鼓勵盡早施打，但現在疫情控制還算得宜，且人人皆有一定程度的防疫觀念，尚無非高端不可的急迫性，建議先將身體空出為佳。若選擇觀望或不施打高端疫苗，也呼籲應持續注意個人防疫，並關注其他疫苗，盡早施打。