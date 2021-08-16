不只是中暑！炎熱天氣也可能誘發心肌梗塞的發作！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「醫生阿！人家說心肌梗塞都是天氣冷、寒流來的時候才會發作，怎麼我老伴會在夏天的時候發生？我還以為是天氣熱中暑昏倒呢！」老先生的太太不解地問道。
心肌梗塞，或是急性冠心症，通常是因為供應心臟養分的冠狀動脈，因為年齡、高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸等原因逐漸退化，產生的斑塊堆積在血管內皮導致阻塞，進而造成心肌缺氧和胸悶胸痛等症狀。日積月累的斑塊若不幸造成冠狀動脈血流急性阻斷時，甚至可能會造成休克或猝死。
一般而言，冬季氣溫度驟降，容易造成血管收縮甚至是痙攣，這時原本狹窄的血管會變得更嚴重，而引發急性症狀，這也是為什麼社會大眾普遍覺得心肌梗塞大多發生在天氣冷的時候。
確實，根據國內外的流行病學研究，冬季是心肌梗塞好發季節，但是在另一方面，當夏季氣溫特別高的時候，因為急性冠心症前往急診的人數，一樣是隨著溫度上升而變多。尤其夏季氣溫超過30℃時，發生急性冠心症的風險會漸漸升高，當溫度超過31.5℃，風險會增加接近三成；每上升1℃，整體的死亡風險會增加3%，倘若病人同時伴隨高齡或是糖尿病，過高的溫度更會因為冠心病而增加死亡風險。
為什麼高溫會造成心血管疾病的風險上升呢？學理上來說，溫度上升會導致血液的黏滯性增加、膽固醇上升、血管內皮受損，進而增加血栓形成機會。高溫造成的體液減少更會加重上述的現象，過度的脫水在某些病人身上甚至會發生低血容休克，或是因電解質不平衡，產生致命性的心律不整。
值得一提的是，不只是高溫，相當多的研究也發現處在忽冷忽熱過高的溫差（大於8.5℃），或是缺乏空調而持續悶熱的室內環境下，都一樣會增加急性冠心症發生的風險。目前台灣的天氣常常趨於極端化的型態，氣象播報不時有破紀錄高溫或是日夜溫差變化劇烈的情形，有心血管疾病的朋友不可不慎。
典型的心肌梗塞症狀主要是胸悶、胸痛，疼痛可以連到肩膀、後背、或是頸部，同時伴隨頭冒冷汗、喘不過氣等，嚴重時會造成低血壓休克、甚至是心臟發生心律不整或心臟停止，導致昏厥或猝死。有抽菸習慣、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、腎功能不全或洗腎患者、高齡等都是屬於高風險的族群。
建議高風險的病友們，在天氣炎熱時務必多留意氣象預報，於高溫警訊時避免外出做劇烈的戶外活動，有需要出門時，必須做好遮陽避免陽光直曬，同時注意足夠的水分和電解質補充，避免脫水。（若本身有心臟衰竭或是腎臟病患者，水分調控要更加謹慎，請詢問專業醫師建議。）
室內環境盡量保持涼爽通風，若室內溫度過高時，最好要有適度的空調，空調的溫度最好設定在26-27℃上下，不但省電，還可以避免室內室外的溫差過大，反而造成不適甚至是增加急性冠心症的機會。
倘若真的有疑似急性冠心症的症狀發生，建議盡速至醫院檢查，以免錯過治療的黃金時間。總而言之，避免環境氣溫大幅度的變化所造成的壓力，也是避免心血管發生意外事件的關鍵要素之一。祝福所有的病友們在炎熱的天氣中能多多注意相關的保護措施，一起健康享受夏日時光！