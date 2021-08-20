金曲32／吳青峰拚連莊歌王　林俊傑、瘦子成勁敵

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大陸歌手李泉，過去是音樂製作人，曾為林憶蓮、劉德華、林宥嘉等歌手創作歌曲，寫過的暢銷曲包括《我要我們在一起》、《眼色》，近年則在歌唱節目《蒙面歌王》、《歌手2018》嶄露歌唱才華，他以新專輯《十日彈》入圍金曲獎最佳華語男歌手獎等4項獎項，搶獎來勢洶洶。
韋禮安從華視《快樂星期天》歌唱選秀單元嶄露頭角，台大畢業的他能寫能唱，出道12年創作能量豐沛，歷經合約糾紛、摯親離世、與交往11年的女友分手，韋禮安將人生的悲歡離合，淬鍊成新專輯《Sounds of My Life》，這是他第三度角逐金曲歌王，韋禮安滿是驚喜：「努力很久被看見很開心、是很棒的感覺。」
出道12年的杜振熙（蛋堡）有「嘻哈詩人」之稱，離開舊東家顏社之後，蛋堡自立音樂廠牌，睽違7年推出新專輯《家常音樂》，圍繞著家的概念打轉，把夫妻吵架的瑣事寫成《大禹》，為5歲女兒「蛋花」寫出《小妹小妹不要哭》，曾是躁鬱症患者的蛋堡，歷經結婚生女等人生大事，在創作中帶入溫柔力量。
瘦子（E.SO）在「頑童MJ116」時期已獲金曲獎肯定，單飛出輯的他，以《靈魂出竅OUTTA BODY》角逐本屆金曲獎華語男歌手，同時他的歌曲《伯父》也入圍年度歌曲及作詞人獎，評審團主席鍾成虎認為，「瘦子在其他歌手中成功創作貼近歌詞，跳脫嘻哈以外有唱的能力。」
吳青峰膾炙人口的創作不勝枚舉，新專輯《冊葉一：一與一》收錄16首他為其他歌手寫的作品，由吳青峰自己重新演繹，以作品集的概念分為上下冊。走出恩師林暐哲侵權官司陰霾的吳青峰，能否挾去年最佳男歌手得主的氣勢，連莊金曲歌王，頗受外界期待。
林俊傑出道18年拿過2座金曲歌王，這是他第7度入圍最佳男歌手，新輯《倖存者 • 如你》號稱是「17年來概念最完整的一張專輯」，林俊傑親自參與概念發想，以「平行時空」的主題創作整張專輯，除了小寒、葛大為、方文山、易家揚譜出打動人心的歌詞，林俊傑「行走的CD」唱功更無庸置疑。