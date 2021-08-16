黃西田女兒穿比基尼登場　本土劇男星不敢直視

民視八點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，上周五播出平均收視5.28，全劇超過193萬人收看。黃西田的女兒黃露瑤明（17日）將加入演出，飾演身材火辣但有心機的「妮娜」，她坦言對角色衣服的尺度有恐懼，因為平常穿著都很休閒，沒想到出場戲就要穿比基尼跟張哲豪一起落水，讓她相當害羞。張哲豪表示自己看到要下水的戲很害羞，因為跟黃露瑤沒有合作過，一碰面就要一起泡在泳池內，尤其黃露瑤穿超級火辣的比基尼出場，讓他眼睛都不知道要看哪裡。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-16 22:00:00｜2021-08-16 22:15:19
首次加入演出，就把事業線帶出場，黃露瑤羞認這次的尺度真的超級大。而且拍攝前還「喬」衣服「喬」很久，她坦言沒有穿過比基尼，所以一度不知道衣服怎麼使用，所幸靠著服裝組及現場工作人員的幫忙，讓她的初登場相當好看。 黃露瑤拍攝時，令她印象深刻的是，當他們泡在水裡的時候，張哲豪不由自主地一直發抖，讓她自嘲說「是不是我脂肪比較多，所以都不覺得冷」。張哲豪喊冤表示自己真的很怕冷，才會一下水就止不住發抖，當下嘴唇也變得慘白，一度嚇壞工作人員，但第一次跟黃露瑤合作，就相當有默契，拍攝也一次就ok，非常期待接下來劇情的發展。