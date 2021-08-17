新竹驚傳鱷魚「逃家」里長急發公告　飼主稱不會無故咬人

新竹縣竹北市中華路125巷附近16日下午驚傳一隻寵物鱷魚在街上出沒，疑似因飼主未關好門而溜出去遊蕩，行蹤被路上監視器拍到，不但在民宅附近逛大街，還一度好奇地鑽到車子底下。新崙里辦公室緊急在LINE群組等管道公告，請里民留意，若有發現請立即通知里長或飼主，目前仍未找到鱷魚。





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新崙里長劉旦貴在LINE群組等管道發布公告通知：「飼主有敘述，鱷魚不會咬人（平時餵魚），但有遇到還是要告知，消防隊會幫忙處理，請大家幫忙注意，謝謝！」劉旦貴協助飼主在附近的住戶調閱監視器畫面，發現鱷魚在附近爬來爬去，一度鑽到住戶停在家門口的車子底下，後來又遊蕩到番仔園土地公附近，最後爬進廟旁的排水溝裡，目前下落不明。





據了解，該鱷魚是養在飼主住處，大小約130公分，飼主平常外出都會將鱷魚關進籠子，當天下午因有朋友來訪，疑似未將門關好，才讓鱷魚有機會溜出去，飼主非常傷心自責，不過飼主也強調。不過這隻鱷魚經過專業馴鱷師訓練，平時只吃魚，也長時間跟人相處，較無野性，應該不會無故攻擊民眾。





竹北市民代表朱健銘也表示，當晚到附近幫忙協尋但沒有找到，將向新竹縣家畜疾病防治所借用大籠子，放置在鱷魚走失的民宅排水溝外，若鱷魚回游就能捕獲，他也會和新竹縣流浪動物珍愛協會的成員一起沿著排水溝沿線搜尋，希望趕緊將走失的鱷魚帶回家，將民眾恐慌降到最低。



