阿富汗局勢瞬息萬變　華郵籲美安全疏散204名記者

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萊恩寫道：「他們目前處在危險之中，需要美國政府將他們送到安全的地方。請建議我們該如何行動。」
紐時董事長兼發行人薩茲柏格（A.G. Sulzberger）在備忘錄中寫道，阿富汗的局勢發展讓當地變得危險不穩且瞬息萬變。
薩茲柏格在發給公司的備忘錄中說：「我想向你們保證，我們正在竭盡所能，在人力所能及的範圍內，讓旗下員工、前職員與他們的家屬移到安全之處。」
保護記者委員會（Committee to ProtectJournalists）的緊急事務主任沙拉薩-費羅（MariaSalazar-Ferro）表示，已經收到位於阿富汗的475名記者的要求，他們有的是為當地新聞媒體工作，有的是為國際新聞媒體採訪，已請求協助撤離阿富汗。
沙拉薩-費羅說，保護記者委員會正與美軍還有加拿大、法國、德國與英國的政府合作，為這些記者和他們的眷屬尋找降落之處。但今天大多數時間，沒有飛機飛離喀布爾。
她說，她聽到有兩則報導說，塔利班戰士逐家逐戶尋找一名阿富汗記者。因此，她建議記者離開阿富汗，但由於班機停飛，「現在他們能給的最佳建議是待在原地，靜待情勢發展」。
各家新聞媒體持續評估他們的安全需求。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）記者恩格爾（RichardEngel）一度說，NBC News已將辦公室移到較安全的地點。
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者沙貝里（Roxana Saberi）今天在飯店房間接受「CBS今晨」（CBS This Morning）節目訪問，因為辦公室已被封鎖。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100817