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董事長秘書月薪8萬！眾傻眼「賺很大」　1條件秒懂：難怪

▲網友分享自己在人力網站看到一份職缺為「董事長秘書」，其月薪最高有到8萬元，引發熱議。（示意圖/pixabay）
▲網友分享自己在人力網站看到一份職缺為「董事長秘書」，其月薪最高有到8萬元，引發熱議。（示意圖/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-17 13:33:53

每個人在求職的時候總是會希望自己的工作，能夠符合自己專業也能夠高薪，不過如果意外向中高薪工作，卻因為不符合應徵要求可就尷尬了！近日，就有網友分享自己看到一份職缺為「董事長秘書」，其月薪高達8萬元，但看到資訊欄中的1條件後，瞬間懂了一些什麼，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出，逛人力網站時看到一間公司要應徵一位董事長秘書，該職缺月薪6萬元至8萬元，必須擅長使用Word、Excel、PPT等文書軟體，中文打字及英文打字一分鐘約為50~75字，這看似不是非常困難的條件，但在最後一欄其他條件卻寫著「請務必附上『無修圖』之半身及全身照片」。

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▲應徵條件當中，最後一欄寫著「請務必附上『無修圖』之半身及全身照片」，引發網友熱議。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「到底是秘書還是選美？」、「一個月8萬只做這些也賺太大.....」、「真正的祕書薪水沒那麼高啦」、「朋友秘書一個月五萬而已啦」、「不意外，之前開放履歷的時候收過董事長秘書的面試邀請，莫名滿足了我的虛榮心」、「哭了，一秒喪失資格」。

不過也有不少網友表示「你不夠漂亮還應徵不上呢，就是董事長的門面，談案子什麼的都得靠秘書跑流程，難怪一個月可以開到8萬最高」、「我覺得正常啊，祕書也是老闆的門面」、「秘書就是門面，接待客戶也要有好的印象，應徵漂亮女生一點都沒錯啊」！（編輯：張嘉哲）

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