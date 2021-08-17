一堆主管面試只閒聊？過來人揭「暗黑目的」：小心被釣到
不少公司在徵求人才時，除了會先透過求職者的經歷、技能等進行篩選，面試當下的應變能力及談吐也是錄取與否的關鍵因素之一。不過，就有一名網友好奇詢問「面試純閒聊主官怎麼挑想要的人？」而引來過來人曝光背後用意，表示「這才是最難的面試！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 15:19:17
原PO於PTT上發文，表示有時候求職會遇到問一堆專業知識的面試官，有時則會遇到筆試，但最讓他不解的是「有主考官有面試時，都屬於閒聊類型，主考官怎麼靠閒聊篩選出人才？」
問題一曝光，就有網友指出用意在於了解求職者的個性與人格特質，直言「這才是最難的面試...專業是能快速培養的，人格不行」、「你覺得是純聊天，但其實在聊天中，就在推斷你的人格特質了。有些專業，可以進公司在學，但個性與EQ沒那麼容易改變」、「看個性，能力可以進來在教，個性不合工作就..」、「個性跟了你20年以上，很難改的」、「純聊天通常是看soft skill（好不好相處、是否活在自己世界）還有你是不是怪人吧」。
甚至有過來人分享，「我問過三個問題如果都答不出來，為了表示禮貌就會跟你聊天」、「我是主管都在閒聊，但是面試我的其他人都在問相關專業技能」、「我進到閒聊模式幾乎都有收到聘書，但確實是在偷打探」、「主管也知道面試在演戲，有些閒聊會參雜一些引導式的問題，小心被釣出真實的想法啦XD」。（編輯：陳雅雲）