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搜尋「最危險國家」旅行！男大生慘被困阿富汗　下場曝光

▲英國一位男大生前往阿富汗旅行，結果剛好碰上塔利班接掌當地的動亂，因而受困。（圖／翻攝自4Chan網站）
▲英國一位男大生前往阿富汗旅行，結果剛好碰上塔利班接掌當地的動亂，因而受困。（圖／翻攝自4Chan網站）

編輯中心/綜合報導

2021-08-17 15:53:25

在北約與美軍部隊陸續撤離後，阿富汗政府軍不敵阿富汗民兵組織塔利班（Taliban，又稱神學士）的攻勢，塔利班迅速掌握整個國家，阿富汗變天的速度之快讓外界大感震驚。而英國有位男大生，搜尋了「最危險的國家」後決定前往阿富汗旅行。結果他一到當地就碰上塔利班接手國家的動亂，讓他受困於戰亂中。他將自己的事蹟和當地見聞分享在社群網路上，立即引發熱議。

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綜合外媒報導，這位英國男大生名叫羅特里奇（Miles Routledge），他一直熱衷於前往被認為較混亂、不安全的地方旅遊，而在今年暑假他更是Google搜尋「最危險的國家」，做過「功課」的羅特里奇選定了阿富汗，事實證明Google果然是對的，羅特里奇一下飛機就發現整個國家已經被塔利班掌控，他意識到自己進退兩難，所有的商業航班都已取消，想要返回英國變得難如登天。

羅特里奇坦承，沒想到事情發生得這麼快，他原本以為自己能夠以旅客的身份給當地居民帶來一些幫助，但沒想到如今反倒是身陷於戰亂的漩渦中心。羅特里奇描述，大街上充滿著想要領錢的人、趁亂偷竊和搶劫的人，槍聲四起。他想要向歐美國家大使館尋求庇護與協助，但那些大使館都關閉了，羅特里奇求助無門。

▲英國一位男大生前往阿富汗旅行，結果剛好碰上塔利班接掌當地的動亂，因而受困。（圖／翻攝自4Chan網站）
▲英國一位男大生前往阿富汗旅行，結果剛好碰上塔利班接掌當地的動亂，因而受困。（圖／翻攝自4Chan網站）
羅特里奇在許多的社群網路上分享自己在阿富汗當地的見聞，他的故事立即引發關注。一位不願具名的英國外交人員表示，「我們花了很多時間和心血讓人們能夠順利離開，但為什麼有人會愚蠢到在這時候來到這裡？」

不過羅特里奇終究還是找到了脫身之道，根據他在個人臉書上的最新貼文，他先是被安排到了聯合國在喀布爾的避難小屋裡，和其他受困的約50位各國人士在一起，接著他們一起搭上了飛離當地的飛機。羅特里奇透露，他們只被允許帶最多10公斤的行李上機，所以大家離開前都把無法攜帶的隨身物品盡量分送出去，而最受歡迎的東西就是方便攜帶又能充飢的高蛋白能量棒。

羅特里奇強調自己不後悔這趟旅行，出發前也已經做了最壞的打算，為可能的死亡做好準備，並給家人朋友留下了一封信，「假如我真的死於這趟旅行，那也是帶著自豪和快樂」。羅特里奇還提醒外界，與其關注他的情況，不如更多地關注當地的平民百姓，「他們的處境更糟糕，請為他們祈禱」。（編輯：倪浩軒）

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