搜尋「最危險國家」旅行！男大生慘被困阿富汗　下場曝光

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羅特里奇坦承，沒想到事情發生得這麼快，他原本以為自己能夠以旅客的身份給當地居民帶來一些幫助，但沒想到如今反倒是身陷於戰亂的漩渦中心。羅特里奇描述，大街上充滿著想要領錢的人、趁亂偷竊和搶劫的人，槍聲四起。他想要向歐美國家大使館尋求庇護與協助，但那些大使館都關閉了，羅特里奇求助無門。
羅特里奇在許多的社群網路上分享自己在阿富汗當地的見聞，他的故事立即引發關注。一位不願具名的英國外交人員表示，「我們花了很多時間和心血讓人們能夠順利離開，但為什麼有人會愚蠢到在這時候來到這裡？」
不過羅特里奇終究還是找到了脫身之道，根據他在個人臉書上的最新貼文，他先是被安排到了聯合國在喀布爾的避難小屋裡，和其他受困的約50位各國人士在一起，接著他們一起搭上了飛離當地的飛機。羅特里奇透露，他們只被允許帶最多10公斤的行李上機，所以大家離開前都把無法攜帶的隨身物品盡量分送出去，而最受歡迎的東西就是方便攜帶又能充飢的高蛋白能量棒。
羅特里奇強調自己不後悔這趟旅行，出發前也已經做了最壞的打算，為可能的死亡做好準備，並給家人朋友留下了一封信，「假如我真的死於這趟旅行，那也是帶著自豪和快樂」。羅特里奇還提醒外界，與其關注他的情況，不如更多地關注當地的平民百姓，「他們的處境更糟糕，請為他們祈禱」。（編輯：倪浩軒）