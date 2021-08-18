影／到另一半家吃飯要洗碗嗎？這5件事談戀愛時不要做

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1.沒有自己的生活重心：談戀愛時，總是將另一半當作自己的生活重心，把所有的時間都以另一半為主，這就會導致分手時，好像世界末日來臨，失去所有一切。葳老闆認為，在戀愛中還是要保持自己的生活步調，只是多一個人與你分享世界的美好。
2.不要將財產與金錢混在一起：不論是開一個共同帳戶一起存錢、一起養寵物或是一起買車買房，都不要一起分擔，戀愛中的身分並不是夫妻，若走到最後分手，這些共同財產就難以算清、一堆糾紛。葳老闆在影片中提到，等到結婚後再一起討論財產規劃，比較適當。
3.不要這麼快見父母：葳老闆說，見雙方父母是有想要進一步結婚的情況下，認識對方的家人。許多情侶剛交往時，就想見對方父母，在感情不穩定下，父母會插手這段感情並有過多的關心，這造成過多的問題。
影片中也有提到，去另一半家吃飯時，是否需要主動洗碗？葳老闆認為，今天到對方家吃飯是一個客人的身份，是不用主動洗碗，但她自己會帶伴手禮，以表示客人的禮貌。若對方家人因為沒有主動洗碗而生氣，葳老闆覺得不是壞事，藉此可以了解兩個家庭的價值觀是不是相同。
4.不要太快同居：同居後就會少了許多自己的空間與自由，會有許多柴米油鹽醬醋茶的事情擾亂彼此的相處，也更無法看清對方，當遇到分手問題時，同居的租約與房租也是一大問題。
5.不要做老婆的事情：女友跟老婆是兩種身份，無論是管理對方生活大小事、管對方賺多少錢、做什麼工作，都是老婆的職責，這會造成交往中使對方反感。分清楚女友和老婆的身份，並在戀愛中保有愛情的火花。（影音編輯：劉俊佑）