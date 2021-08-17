當沖占比連3月衝破4成 金管會解釋建議降稅延長5年原因
當沖降稅，加上台股不斷創新高，使得國內現股當沖降稅日成交金額持續攀升，自今（2021）年5月以來已連續3個月突破2000億元，當沖占大盤比重更連續3個月突破4成，7月更來到46.39%，也使得當沖降稅是否再延長也受到投資人關注。其實，金管會7月下旬就已向財政部提出延長5年的建議，但目前仍未定案，甚至一度傳可能取消。財政部今（17）日則表示這問題要謹慎評估，還在研議中、也沒既定方向，而金管會則重申重申建議當沖降稅再延長5年，這是舉辦過公聽會經由學者建議及證交所所提的評估報告，才提出這樣的建議。
記者顏真真/台北報導
2021-08-17 18:07:05
立法院在2017年修正通過證交稅條例修正案，從當年4月28日起將當沖交易證交稅稅率，從原本千分之3降為千分之1.5，實施1年，至2018年4月27日止。後來又再修法延長3年8個月，至今年12月31日屆滿，也因此近來當沖降稅是否再度延長議題也受到關注，甚至金管會在7月下旬就把建議再延長5年的報告送到財政部，更傳出國發會主委、政委龔明鑫本周將邀集金管會、財政部協商，但財政部評估不延長或採折衷延長方案，行政院可能採取折衷方案，即延長3年。
對於當沖降稅到底要不要再延長？財政部賦稅署今日強調金管會確實在7月下旬將報告送來財政部，但這問題必須要很謹慎，目前還沒定案，也沒有既定方向，還在研議中。
金管會今日則解釋為何會提出再延長5年的建議。證期局副局長郭佳君指出，稅制並沒有規定一定要延長幾年，權證降稅就是5年，況且金管會先前針對當沖降稅曾舉辦公聽會，學者跟證交所也都建議5年，主要是考量依照國發會國內平均景氣循還就是5年時間，且依照歷史經驗觀察，集中市場的景氣循環也大概是5年的時間，因此才建議5年。
她說無論當沖日均量、戶數、占比，今年跟去年比都大幅成長很多，並重申金管會所提延長5年的建議。根據證期局統計，今年當沖更是火熱，1月現股當沖日均成交金額1279.76億元，年成長211%，而且除了3月年成長率未翻倍、僅有 84%之外，4月後至7月每月當沖日均成交金額都較去年同期倍增成長，5、6及7月當沖日均成交金額更都突破2000億元，其中5月更來到2322.02億元、年成長319%。
就平均每日當沖戶數來看，今年第1季大約都在11、12萬，4月開始每日平均當沖戶數就來到15.8萬人，5月進一步衝上20.3萬戶，6月雖然稍微下降，卻仍有19.8萬戶，到7月進一步來到21.2萬戶。
進一步觀察當沖占大盤當沖占比，證期局統計，去年1至4月，當沖占比都不到3成，去年5月才首度來到31.07%，今年更熱絡，當沖占大盤比重不僅站穩3成以上，5月起更連續3個月當沖占比都超過4成，5月更來到46.39%。