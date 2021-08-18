房市／七期富人喜歡中古屋齡在這區間

實價登錄揭露，台中市西屯區上半年總價4000萬以上交易達126件，較去年同期95件成長逾3成，且多數是七期重劃區內高總價住宅，顯見豪宅市場有增溫趨勢。七期因新成屋、預售屋價格走高，屋齡6至10年初的中古屋「地段佳」、「公設比低」等優勢，近期成為熱門標的。
財經中心/綜合報導
2021-08-18 08:00:00｜2021-08-18 09:28:05
以台中市豪宅稅課徵標準4000萬來看，西屯區今年1至6月共有126件交易總價在4000萬以上，依實價登錄資料顯示，多數位於七期重劃區內，較過去2年同時期明顯增加。信義房屋七期市府店店長林志偉指出，許多已經在市場上銷售半年至3年不等的中高總價案件，都是在近期售出。
究其原因，林志偉分析，過去屋主對價格較為堅持，買方價格若未達到期待，往往無法成交，但近期因土地、原物料、人工等價格不斷走高，加上市場上熱錢仍多，包括回流台灣的資金、股票市場的獲利，以及在疫情期間部分產業營收仍佳，在在刺激買方將資金投入房地產的意願，促使中高總價物件成交量漸增。
七期豪宅產品交易最為熱絡，林志偉說明，主要原因在於「地段」及「區域整體性」。七期是台中蛋黃區，也是地價最高的「地王」所在地，具有象徵意義，而區域內普遍都是中高總價社區，整體性質接近，更能獲得中高資產客群青睞。
林志偉觀察，中高資產買方這波買氣，主要以自住、置產、替第二代購屋居住為主。值得一提的是，因新成屋、預售屋價格走高，七期屋齡6至10年初的中古屋，其「地段佳」、「公設比低」等優勢愈加被突顯，成為熱門標的。