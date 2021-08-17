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直擊！家樂福重回南港展店　推新型態迷你量販強尬全聯

▲家樂福重新進駐南港，開出全新型態的迷你量販。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福重新進駐南港，開出全新型態的迷你量販。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-17 18:45:57｜2021-08-17 18:46:11

日前，根據外媒報導指出，法國零售商家樂福，打算在未來數周內出售旗下的台灣事業，對此，台灣家樂福表示，對內了解並無任何出售相關消息或者具體行動。家樂福也持續拓展台灣事業體，最新落腳南港，開出全新型態的迷你量販店。

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這回家樂福重新進駐南港，收掉先前的南港量販店後，這次在社區大樓下重新開設賣場，1樓為幼兒園，對面還是南港話題性奢華新建案，左起高鐵站、右鄰台北流行音樂中心，希望能夠搶攻附近的零售市場。

這次推社區型態的迷你型量販，整體賣場營業面積達2000坪，這次家樂福南港店還特別針對社區型態，提供熟化加熱即食新服務，減少顧客買肉品或者海產回到家，還要耗時費工的料理，現場直接現煎熟化，也備有足量的熟食區服務。

▲家樂福重新進駐南港，提供熟化加熱即食新服務以及各類現吃熟食。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福重新進駐南港，提供熟化加熱即食新服務以及各類現吃熟食。（圖／記者劉雅文拍攝）
另外，根據家樂福表示，考量周邊長者多且多為獨居狀況，南港店還特別提供陪逛、陪提貨到家，以及特別針對65歲以上南港區居民，在3公里內的配送到家服務。加上鄰近幼兒園，商品陳列上也在幼童各類商品下足功夫。

▲家樂福重新進駐南港，考量附近社區型態，特別加強各類家電產品、一應俱全。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福重新進駐南港，考量附近社區型態，特別加強各類家電產品、一應俱全。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福重新進駐南港，考量南港過去平均客單價至少900到1000元，也設有完整的各類進口酒。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福重新進駐南港，考量南港過去平均客單價至少900到1000元，也設有完整的各類進口酒。（圖／記者劉雅文拍攝）
另外，南港超市龍頭全聯，也沒錯過這場南港零售大戰，籌備半年時間，全聯福利中心首間旗艦店也落腳南港，為原先家樂福南港店舊址，整間店分為B1、B2共兩層樓，總坪數超過4,000坪，其中全聯超市面積佔地超過500坪，其餘空間則集結眾多生活產業品牌以專櫃方式異業合作。

▲全聯南港旗艦店也在日前開幕，總坪數超過4000坪，除了超市也跟其他品牌異業合作開設專櫃。（圖／業者提供）
▲全聯南港旗艦店也在日前開幕，總坪數超過4000坪，除了超市也跟其他品牌異業合作開設專櫃。（圖／業者提供）

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