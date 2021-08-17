中職／大師兄歸位！林智勝開轟助兄弟勇奪第17座季冠軍
中信兄弟今天在桃園球場迎戰樂天桃猿，靠著「大師兄」林智勝、許基宏開轟，加上勝投王德保拉強力後援，終場以以9:4贏球，拿下隊史第17次半季冠軍、第7次上半季冠軍，第16次自力封王，同時林威助也成為聯盟史上第15位執教生涯第一個半季就得到半季冠軍的總教練。
記者吳政紘/綜合報導
2021-08-17 22:33:22｜2021-08-17 22:46:19
中信兄弟今天這場展現勢在必得的決心，第一局就利用2次雙盜壘拿下分數，江坤宇敲安後、陳文杰獲保送，先利用雙盜壘攻佔二、三壘，之後陳子豪敲出一壘滾地球，朱育賢傳回本壘觸殺，但兄弟再度利用雙盜壘戰術成功，拿下首分。
第2局兄弟攻勢更為凌厲，許基宏轟出右外野陽春彈，潘志芳利用馬傑森失誤上壘，王威晨中外野安打，又追加2分。雖然樂天下半局利用朱育賢安打追回1分，但兄弟局局有攻勢，林智勝3局上轟出2分砲，單局海灌4分，樂天投手葉家淇暴投也再奉送分數。
樂天在4局下趁著加百利不穩時，靠著林承飛敲出高飛犧牲打追加分數，林立也敲出內野安打，一口氣拿下2分，5局也由林承飛敲出安打再追加分數。
兄弟6局下推出勝投王德保拉後援，他也順利後援4局無失分，壓制住樂天打線，終場兄弟就以5分差贏球。王威晨連4場猛打賞，許基宏4安表現打爆發。