名家論壇》鄭照新／拿阿富汗嘲諷國民黨　對不起國軍將士

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中華民國的生存，是當年國軍將士全體浴血犧牲奮戰的結果，民進黨用1949年的歷史來嘲諷國民黨，是對這些浴血捍衛台灣的國軍將士極端的羞辱，也是對國魂的褻瀆，如果沒有他們，今天我們的最終達成的民主自由，將是遙不可及的夢想，發表這種言論的政黨，沒有資格在中華民國執政，因為你們對不起捍衛這塊土地的英靈！
民進黨口口聲聲愛台灣，但是卻看不起捍衛台灣的國軍弟兄，當軍人爭取退休尊嚴與權益時，民進黨的政務委員林萬億說：「軍公教繳得少少，領得飽飽」，當時的立委段宜康則批評軍人：說他們「貪得無厭」，王定宇說：他們是失去武德的利益退將，還沒被罷免時的王浩宇則說：國軍不用跟我比工時你們還有假。這就是我們的執政黨看待捍衛國土將士的態度，我們怎麼能不擔憂？
今日阿富汗會不會是明日台灣，取決於執政者的態度、專業、使命與智慧，連華盛頓郵報都表示，拜登阿富汗撤軍的決定會導致中國大陸認為美國不會為台灣站出來，這樣的擔憂難道不需要面對？難道華盛頓郵報也是中共同路人的認知作戰？ NCC檢舉華郵啊！
我們要能認知，國家的安全與區域和平不能只依賴盟友，更讓我們體會到和平的重要，在區域必須扮演起負責任的角色，而不只是中二的網路挑釁和語言攻擊，嘴砲是捍衛不了台灣的，民進黨如果做不到，就換國民黨來，我們當年可是用血汗守護台灣！
別忘了你們是中華民國執政黨！
●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委
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