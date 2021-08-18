NOW早報／台灣牛肉泡麵霸主？老饕推「3款」：一吃就10年

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原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣泡麵可說是舉世聞名，美味到甚至連外國YouTuber也大讚，其中牛肉麵的款式相當多樣。這就讓他好奇「究竟哪一款才是牛肉泡麵的霸主？十年來都只吃味味一品的原味珍汁牛肉麵，不知道有沒有其他更屌的可以屌打他」。
問題一曝光後，就引來老饕紛紛熱議，其中「統一蔥燒牛肉麵」、「味味一品」和「滿漢大餐」都被點名，直言「其實我覺得統一紅燒牛肉麵的湯超好喝」、「統一蔥燒啦」、「認真回，相似價位裡，味味最好吃」、「滿漢大餐、味味一品、一度贊，三國鼎立」、「最近吃味味極品紅燒牛肉麵不錯吃」。
今日天氣／週三午後防雷大雨！全台各地氣溫稍降
中央氣象局今（18）日表示，今天鋒面位於北部海面，太平洋高壓勢力減弱，天氣較不穩定、雲量增多；西半部、東北部及澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖易有短延時強降雨，並可能有局部較大雨勢。其他地區午後局部短暫雷陣雨，各地午後都有局部較大雨勢的可能；溫度方面，各地高溫多比今天略降，約30至32度，感覺不會太炎熱，各地低溫約25、26度。
預約今天中午截止！已逾39萬人完成高端疫苗預約 占比近65%
國產高端疫苗已在16日上午10時起開放60.5萬名符合資格者預約，並將在23日至29日開放接種，指揮中心昨（17）日表示，截至下午13時止，已完成預約人數為39萬1585人，佔符合預約資格人數64.69%。第六輪疫苗施打開放接種高端疫苗，即將在今日中午12時截止，指揮官陳時中再次呼籲，符合資格但還沒有預約者盡快去預約。
吳亦凡被依「強姦罪」逮捕 老媽憔悴現身
30歲大陸男星吳亦凡被爆誘姦未成年少女，還可能涉及賄賂、毒品等9大罪，上月31日被北京警方刑事拘留，經過半個月的審查，（16日）檢方批准逮捕令，依涉嫌強姦罪正式逮捕吳亦凡。而吳亦凡的母親幾乎同一時間，也被拍到獨自回到住所，面色相當凝重。
吳亦凡的媽媽吳秀芹在兒子醜聞爆發後，首度被網友「虹橋機場一哥」目擊在公園散步，她戴著口罩，搭車回到吳亦凡位於朝陽公園附近的家，下車後，一直低頭看手機，同時拖著沉重的步伐走進社區，被猜測剛剛得知愛子被逮捕的消息。
塔利班攻陷喀布爾奪政權 進城爽玩碰碰車嗨翻天
極端組織塔利班（Taliban）15日進攻阿富汗首都喀布爾（Kabul），重奪阿富汗政權。阿富汗淪陷後，當地媒體報導指出，在塔利班重新上台的第一天，大多數政府機構、店家與辦公據點都沒開門，街上人車稀少，民眾不是在擔心恐懼中度過，就是倉皇逃離阿富汗。不過卻有外媒曝光塔利班進城後的狀態，竟然是去遊樂園玩碰碰車、旋轉木馬，還有人跑去健身房。
綜合外媒報導，《路透》駐喀布爾記者沙利齊（Hamid Shalizi）17日在推特上公開一段影片，畫面中可以看到，塔利班戰士手上拿著槍，不過乘坐的竟然是遊樂園的碰碰車，每個人臉上毫不顯示興奮、堆滿笑容，另外一段影片還能看見，塔利班戰士坐在旋轉木馬上玩得不亦樂乎。
在塔利班進入喀布爾，重奪阿富汗政權後，阿富汗《黎明電視台》（TOLO TV）報導指出，喀布爾街頭車流稀少，公共場所的女性明顯減少。也有外媒報導指出，不少阿富汗民眾湧入喀布爾國際機場搶著離開，不只機場停機坪被塞爆，還傳出有人搏命爬上飛機的起落架，結果從高空被拋下，不幸摔死。
家中「紅色插座」一用卻沒電！行家曝真實功能：長知識了
你有看過這樣的插座嗎？一名網友先前透露，在自家牆上發現有個紅色插座，但詭異的是，他嘗試把一般電器的插頭插上，卻發現完全沒有電力，讓他不解詢問「請問這插座的用途是什麼？」對此，就有行家揭開真正用途。
原PO於臉書社團《裝潢DIY研究室》上發文，表示家中有個紅色插座，但他和一般白色插座不同，插上一般電器的插頭卻完全沒有電，讓他不解詢問「請問這插座的用途是什麼？還是它是220V的？」
問題一曝光，就有內行人解釋其實是「緊急電源」，直言「緊急電源，停電時用的」、「大樓緊急用電插座，總開關沒有切換器的話要停電時才有電」、「這種在大樓的是緊急用電，接大樓發電機的，平常沒有發動，但停電時，大樓發電機作用，它就有電了」；知道功能後，也讓原PO感謝回應「感謝大家熱心的回答，還想說怎麼會有一個沒電的插座，長知識了，下次停電時來試試，謝謝大家！」（編輯：張嘉哲）