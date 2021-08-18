威力彩飆21.5億！專家曝「4星座」易中獎　這位財氣旺爆

（16） 日晚上威力彩未開出頭獎，連摃期數已來到40期，這也是自第三屆以來，頭獎連續未開出期數第4長的紀錄。台灣彩券表示，明日將開獎的下期，預估銷售12億元，頭獎累積獎金上看21.5億元，不少民眾都希望能花點小錢來被好運眷顧。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師分析指出，「4星座」最有中獎運，其中，「巨蟹座」的財氣更是旺到滾滾燙！

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Top4：雙子座





金星在雙子座偏財宮位，顯示雙子座財富能量飽滿，金星代表愛與美麗，建議下注前用紅包袋畫一個愛心，再畫上符號，就能得到宇宙愛神的加持，讓你的財寶庫滿到溢出來。





Top3：巨蟹座





水星與火星轉入兄弟宮位，水代表財，火代表燃燒，水火也有財水不斷燃燒的意味，象徵8月19日財氣旺到滾滾燙！建議下注前請兄弟姐妹或者乾哥、乾姐代為下注，同時當日可吃火龍果、番茄，或者辣椒都能提升財氣，愛吃辣的朋友吃完辣椒之後再去下注，說不定你的財庫就會辣到翻紅。





▲威力彩已連40槓，下期頭獎金額上看21.5億元，對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師分析指出，「4星座」最有中獎運。（圖／NOWnews資料照）

Top2：天蠍座





天蠍座受到水星與火星進入人際宮，顯示8月19日大獎必須依賴朋友一起下注，建議你可以尋找同事朋友一起包牌，或者找尋雙魚座、處女座的朋友來幫你，因為你的偏財宮進入雙魚座，人際宮進入處女座，因此這兩個星座會是你下注的大貴人，身邊有這樣星座朋友可以一人出50元試試手氣。





Top1：魔羯座





受到天王星最後一天順行入偏財宮位，顯示容易有突發偏財發生，另外金星落入事業宮，顯示能幫助你的投注站會是在最靠近你工作的位置，建議您下注前趕快找一下工作上距離你最近的投注站。另外，當天也為驪山老母生日，驪山老母手拿蟠桃，建議你找到工作地最近投注站之前，先吃一顆水蜜桃再到投注站下注，可得到神明加持，增強中獎機率。





此外，小孟老師也點名「豬、虎、龍、羊」等4生肖財運旺，而財位位於正北方，下注好時段則包括「早上07：00-09:00」、「中午11：00-下午15：00」、「晚上19：00-20：00」。（編輯：許苡晴）



