為何新房狂蓋老屋卻不會跌？內行揭「1關鍵點」：超吃香

台灣房價居高不下，讓人只可遠觀不可褻玩焉！就算新房子持續開發，但屋齡老舊的公寓依然未受影響，房價似乎毫無下跌跡象。然而，近日有網友就在PTT發問「新房子一直蓋，舊房子卻不會跌？」對此，不少網友都分析「1關鍵點」，認為這點超吃香。

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原PO在

PTT女孩板

發文表示，台灣這幾年新大樓一直蓋，而且很多都是高樓層的那種，假設一間老公寓4層樓，每層2戶，總共可以住8戶，把老公寓拆掉，蓋一棟新大樓16層樓，每層2戶，總共可以住32戶，那蓋一間新大樓能住的人就等於4間老公寓了。

原PO認為，照這個邏輯來看，新大樓越蓋越多，能住的房子戶數也就越來越多，而因為大家都有換屋需求，想住新房子，所以新房子漲價合理，「但老房子就應該要跌價吧？可是台灣現在是重劃區新房子一直漲，舊市區老公寓卻完全不會降價，是不是很不合理？」

▲有網友不解在PTT提問「為何新房子一直蓋，舊房子卻不會跌？」掀起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「老房時是新房八折，新房漲老房能不漲？」「舊市區土地漲幅遠超過建物折舊的速度，偏遠郊區公寓可就不是這樣了」、「只有好的地段的老房，才保值甚至漲價」、「閒置空房放著也不用繳多少錢，當然寧可放著也不要低價售出」、「老房子持有成本又不高，鄉下那種傳統三合院連一間廁所的地都在分，還會升值有夠誇張」、「舊房子放著也不會多花錢，怎麼跌？」「因為更多人買啊！從去年開始剛需太強，實價登錄的成交量這麼大」。

此外，還有內行認為，

老房子的房價之所以不會下跌是因為「很吃地理優勢」，地點對了，房價就高，反之，若地點不佳，房價也不會漲到哪。

「房子主要是看地點...」「老房公設低啊！房屋稅又便宜，土地持分大，新房的公設都超級高，40％以上都買到空氣，新房不一定吃香，評估下來，老房地點好比較重要」、「舊房子地理位置好阿，房價終究是看地段的」、「老房吃地點啊！」 （編輯：許苡晴）