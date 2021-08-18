為何新房狂蓋老屋卻不會跌？內行揭「1關鍵點」：超吃香

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原PO認為，照這個邏輯來看，新大樓越蓋越多，能住的房子戶數也就越來越多，而因為大家都有換屋需求，想住新房子，所以新房子漲價合理，「但老房子就應該要跌價吧？可是台灣現在是重劃區新房子一直漲，舊市區老公寓卻完全不會降價，是不是很不合理？」
問題一出，網友隨即議論紛紛「老房時是新房八折，新房漲老房能不漲？」「舊市區土地漲幅遠超過建物折舊的速度，偏遠郊區公寓可就不是這樣了」、「只有好的地段的老房，才保值甚至漲價」、「閒置空房放著也不用繳多少錢，當然寧可放著也不要低價售出」、「老房子持有成本又不高，鄉下那種傳統三合院連一間廁所的地都在分，還會升值有夠誇張」、「舊房子放著也不會多花錢，怎麼跌？」「因為更多人買啊！從去年開始剛需太強，實價登錄的成交量這麼大」。
此外，還有內行認為，老房子的房價之所以不會下跌是因為「很吃地理優勢」，地點對了，房價就高，反之，若地點不佳，房價也不會漲到哪。「房子主要是看地點...」「老房公設低啊！房屋稅又便宜，土地持分大，新房的公設都超級高，40％以上都買到空氣，新房不一定吃香，評估下來，老房地點好比較重要」、「舊房子地理位置好阿，房價終究是看地段的」、「老房吃地點啊！」 （編輯：許苡晴）