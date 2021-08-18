名家論壇》阿術克斯／不受期待的國民黨主席選舉

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所以，如果你是關心國民黨的人，看到最近的黨主席選舉，你怎能不生氣。
回顧一下2020年江啟臣在競選國民黨主席時曾表示：「九二共識顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任。」後來被視為青壯派的江啟臣以將近7成的黨員投票支持率登上為國民黨新任主席，揹負眾望。而他在黨主席就職致詞上，也刻意沒有提及「九二共識」，只表示堅守中華民國自由民主的制度價值。
但是，江啟臣不出半年就背叛選民，重新擁抱九二共識了，而江啟臣的忽左忽右也讓所有的人都對他失去信任。
前陣子江啟臣拋出兩岸關係四點主張，包括以人為本的兩岸關係、「憲法九二」重建民眾信賴、「和平行動方案」，以及要發起「兩岸前途國是論壇」，就馬上被黨內中國路線最正統的張亞中打臉，問說如果北京說「九二共識是以中華人民共和國憲法為基礎的九二共識」，兩岸還能對話嗎？
而且，江啟臣以「我是中國人，也是台灣人」作為認同定位也是與台灣主流相違背，根據政治大學選舉研究中心長期調查，江的這種認同是在早在2008年就出現黃金交叉，自我認同是中國人也是台灣人的比例從2008年的44.7%，已經一路降到2021年6月只有31.4%，台灣人認同則是從2008年的43.7%，2021年6月已經上升到63.3%。
簡言之，江啟臣的修正路線宣告失敗，更導致他成了四不像，不只國民黨內希望走出新路線的人對他很失望，大中國路線的國民黨人也早就對江沒有興趣。
至於朱立倫，他就是典型的投機政治人物，當2016年總統選舉需要他上場時，他硬是不參加初選，等到洪秀柱聲勢了谷底，他再以挽救者的身分出現，就算敗選也不是他的錯。到了2020年國民黨黨主席補選，朱立倫身為黨內的政治資本最雄厚一方，又再次神隱，當然原因不外乎又是政治計算，要他承擔想得美，避風頭跑最快。
這一回朱立倫一出場就先替自己打預防針，不斷說二○二四年要推出最強總統候選人，「沒有包括我，因為我無私無我」，「朱立倫願意當大家的最大助力」。而且還四處點名，從侯友宜點到韓國瑜、盧秀燕、趙少康，讓人懷疑他真的是正常倫嗎，直到他又保留說是「現在想到的名單，沒有包括自己」，這就總算是正常發揮了。
總而言之，國民黨需要的不是一個假裝沒企圖心的人，朱立倫越假仙只是越害了國民黨，國民黨現在就需要一個最強的人，而顯然這也絕對不會是江啟臣，他這一年多來表現，已經證明他沒有那樣的能耐。看來看去，這一局太難讓人有任何期待，國民黨的存在感將會持續探底。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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