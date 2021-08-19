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聚焦雙趨勢疫情受惠股　高科技基金定期定額5年績效翻倍

▲根據路孚特理柏統計，今年上半年美國註冊的共同基金及ETF吸引超過9000億美元資金淨流入，超過投資者投入全球其他地區基金的資金總和。(圖/資料照片)
▲根據路孚特理柏統計，今年上半年美國註冊的共同基金及ETF吸引超過9000億美元資金淨流入，超過投資者投入全球其他地區基金的資金總和。(圖/資料照片)

記者顏真真/綜合報導

2021-08-19 10:30:00｜2021-08-19 11:40:58

美國疫苗覆蓋率提升，促使經濟逐步解封，加上大規模財政刺激政策，帶動美國經濟強勁復甦，也吸引資金大幅流入美國市場，推升美股頻創新高。根據路孚特理柏統計，今年上半年美國註冊的共同基金及ETF吸引超過9000億美元資金淨流入，超過投資者投入全球其他地區基金的資金總和。

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理柏資訊統計國內核備的境外美股基金有64檔，今年上半年有6檔基金規模增加超過10億美元，其中，富蘭克林高科技基金上半年規模增加41.65億美元、居6檔基金之冠，7月底規模更突破277億美元，約新台幣7600多億元，吸金能力驚人。

理財專家分析，富蘭克林高科技基金成立逾半世紀，長期受資金青睞主要在於不追隨大盤指數，而是主動式由下而上挖掘最創新、能從新產業趨勢中獲益的潛力黑馬股，因而持續繳出穩健且優異的績效，統計至今年7月底定期定額投資5年原幣報酬率達115%翻漲逾1倍，若採單筆投資5年累積報酬率更超過243%，過去5年平均年化報酬率28%，表現優於同類型基金平均。

▲資料來源：理柏資訊原幣計價截至2021年7月底，統計上半年規模成長逾十億美元之美股基金，績效數值小數點以下四捨五入。記者顏真真製表
▲資料來源：理柏資訊原幣計價截至2021年7月底，統計上半年規模成長逾十億美元之美股基金，績效數值小數點以下四捨五入。記者顏真真製表
富蘭克林高科技基金持股，除了市場所熟知的尖牙股FAAMG之外，過去幾年將目光轉向非尖牙股的企業，尋找具備長線成長潛力但尚未被市場發掘的潛力黑馬，像是該基金自2017年3月開始逐步增加Shopify持股，Shopify為一站式電商服務商，協助商家創立、經營和發展電商業務，目前已位列基金前10大持股之一，此檔個股自去年3月中低點以來累積漲幅超過340%，該公司第2季財報結果亮麗，獲利連續24個季度優於市場預期，營收更首度突破10億美元大關。市場更預估2022年至2025年Shopify營收年增率可望維持在3成以上。

除了近5成的科技持股外，醫療類股亦是富蘭克林高科技基金的布局重點，經理團隊看好醫療與科技結合帶動精準醫療的發展，持股多元，囊括醫材、醫療科技、遠距醫療及生技公司。

展望美國經濟及企業獲利基本面穩健，理財專家預期，即使短線震盪將無損美股多頭格局，建議若逢股市回檔應視為進場機會，尤其創新型企業在結構趨勢加持下，成長潛力不容小覷，投資人可交由專業基金團隊管理，參與創新產業的長線成長商機。

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