聚焦雙趨勢疫情受惠股　高科技基金定期定額5年績效翻倍

美國疫苗覆蓋率提升，促使經濟逐步解封，加上大規模財政刺激政策，帶動美國經濟強勁復甦，也吸引資金大幅流入美國市場，推升美股頻創新高。根據路孚特理柏統計，今年上半年美國註冊的共同基金及ETF吸引超過9000億美元資金淨流入，超過投資者投入全球其他地區基金的資金總和。





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理柏資訊統計國內核備的境外美股基金有64檔，今年上半年有6檔基金規模增加超過10億美元，其中，富蘭克林高科技基金上半年規模增加41.65億美元、居6檔基金之冠，7月底規模更突破277億美元，約新台幣7600多億元，吸金能力驚人。





理財專家分析，富蘭克林高科技基金成立逾半世紀，長期受資金青睞主要在於不追隨大盤指數，而是主動式由下而上挖掘最創新、能從新產業趨勢中獲益的潛力黑馬股，因而持續繳出穩健且優異的績效，統計至今年7月底定期定額投資5年原幣報酬率達115%翻漲逾1倍，若採單筆投資5年累積報酬率更超過243%，過去5年平均年化報酬率28%，表現優於同類型基金平均。





▲資料來源：理柏資訊原幣計價截至2021年7月底，統計上半年規模成長逾十億美元之美股基金，績效數值小數點以下四捨五入。記者顏真真製表

除了近5成的科技持股外，醫療類股亦是富蘭克林高科技基金的布局重點，經理團隊看好醫療與科技結合帶動精準醫療的發展，持股多元，囊括醫材、醫療科技、遠距醫療及生技公司。





展望美國經濟及企業獲利基本面穩健，理財專家預期，即使短線震盪將無損美股多頭格局，建議若逢股市回檔應視為進場機會，尤其創新型企業在結構趨勢加持下，成長潛力不容小覷，投資人可交由專業基金團隊管理，參與創新產業的長線成長商機。



