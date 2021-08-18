因應明霸克露橋中斷　各單位研擬部落緊急通行策略

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公路總局第三區養護工程處指出，搶通工作因桃源地區玉穗溪上游數度發生無預警土石流，更於8月13日緊急撤離施工人員及機具，所幸無人傷亡，而連日山區降下午後陣雨誘發玉穗溪多次土石流，也致搶修成果回到原點。
在緊急維生臨時便道搶修作業尚未完成前，公路總局第三區養護工程處與立法委員邱議瑩、桃源區公所、桃源區民代表會、玉山國家公園管理處、林務局、高雄市政府警察局、台東縣警察局等橫向單位協調研議提供後山三部落民生物資運送及緊急救難之基本需求，討論出相關緊急通行措施。
一、 基於緊急避難需求，本處同意協助民眾採戒護通行，解決民眾脫困；二、 緊急脫困首梯次日期為8月20號、21號（星期五、星期六），通行時段為早上8點到8點30分、10點到10點30分、13點30分到14點，所有進出車輛，均需向桃源區公所提出申請並造冊，不在名冊中一律禁止通行；三、由桃源區公所連繫柴、汽油品、瓦斯等運輸補給，油罐車車種限制20公噸以下；四、 媒體通行由本處負責審核登記方可進入管制路段；五、 未來往台東之緊急通行是否繼續實施，將視明霸克露橋維生便道搶通狀況滾動檢討。
公路總局第三區養護工程處強調，考量南橫公路梅山口致向陽路段坍方仍多，多處災害仍修復中，且為公告管制通行路段，仍存有潛在行車風險，公路總局第三區養護工程處也擬定緊急通行注意事項，請通行車輛遵守以維護戒護及通行人員安全。