台帛旅遊泡泡增變數！旅遊業者哀嘆連連

旅遊產業從去（2020）年初疫情爆發後便一路慘淡，國民黨智庫國家政策研究基金會今（18）日上午舉辦《當前觀光旅遊產業面臨的困境及展望》座談會，便提及帛琉政府針對旅遊泡泡做出限制，永續發展組召集人陳宜民指出，國內有一半的旅館處於歇業狀態，旅遊泡泡的門檻又被提高，政府應開始研議疫苗護照讓產業恢復生機。
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台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲指出，疫苗施打率提高，對旅遊產業才有幫助，因此業界非常關心疫苗護照的制定進度，但指揮中心近期表態，以施打疫苗與否限制國人行動的方式並不合適，讓業者看不到明天。
柯牧洲進一步說明，旅行社有7成是做國際旅遊生意，已經一年半沒有收入，如果國內的疫苗接種率能達6成，是否應該考慮重啟國門？政府應該要給業者信心和承諾。
台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶也說，政府首先致力於拓展旅遊泡泡的國家或景點，讓國人能夠走出去，其次為研議國際認證的疫苗護照，且有條件鬆綁返國檢疫天數，增加旅遊意願，其實國際航空運輸協會已經推出國際航空旅行通行證，華航和長榮兩間國籍航空也將在8月底啟動該通行證，認為政府應該及時把握時機。
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