特企／素顏都發光保水、緊緻一次擁有3款面膜優勢一次看

面膜堪稱是女孩們保養美肌的最佳戰友，尤其是晚睡、熬夜幾乎成為了現代人的文明病，更是要隨時備好存貨，拯救被熬壞的肌膚。除了手邊的慣用款，妳想不想嘗試挖掘新貨呢？





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快來參考2021年論壇瘋傳的3款面膜，不僅敷完有感超好用，價位更是讓妳狂敷不心疼！現在就來盤點今年內行人必回購的熱門面膜吧！





DR.WU





台灣醫美品牌DR.WU不僅保濕力超高更擁有強大修復力，其中網站銷售第一的保濕修復膠囊面膜A，專門修復缺水肌膚，能夠防止乾燥脫屑，提升肌膚長效保濕力。





DR.WU使用的獨家專利微導棉，嚴選棉花1%頂級棉籽絨精華，高科技紡紗交織工藝特製，高彈性、延展性，能完整貼合肌膚，承載高達13倍精華液導入肌膚。加上DR.WU一向關注敏感性肌膚，精華液成分溫和，因此這款保濕修復膠囊面膜，即使是敏感性肌膚的人也可以使用。不過為了避免對皮膚造成太大刺激，這款面膜的效果也相對保守，長期使用的效果中規中矩。





產品體驗：★★★★☆





整體來說，這款面膜可以減緩泛紅、改善乾燥，讓保濕力提升，避免隔日出油問題。不過，對於毛孔緊緻、膚色白皙方面，較沒有顯著成效。





價格CP值：★★★☆☆





目前市面上是一盒三入，每包內有24ml的精華，以原價330來說是開架裡的中高階價位。





AQUA C.花漾皙





相對於MIT的老字號面膜，AQUA C.花漾皙可說是近年崛起的重要新秀之一。光是在今年就曾因為面膜效果太好，網友隨手將敷過的面膜放在老公背上，老公背上隔天竟然長出一張白了三階的臉，美白面膜成效卓越，在網上引發一波瘋傳。





花漾皙的面膜採用日本專利長纖維布膜，獨特的網狀織法不只可以緊貼肌膚，就算甩頭運動都不會掉，還能達到10倍的導入效果，瞬間緊緻輪廓、快速提亮飽水，主打「一敷有感」。深層修護密集護理，高效水潤不間斷。





面膜精華液則是導入高效專利抗老成分「肌活逆齡因子」，偕同膠原蛋白、彈力蛋白作用，讓肌膚重返健康肌質，回復緊緻澎彈，針對眼角、嘴角、全臉輪廓收廓提拉。還有網友分享，這款被口碑譽為「用過才知道有多厲害」的面膜，光精華液量足足有25ml，不少女孩反應精華液多到可以拿來塗抹全身，目標極速補水成為最佳的皮膚救急秘密武器！





產品體驗：★★★★★





這款主打「一敷有感」的面膜，是今年在綜合表現上最佳的一款面膜，除了卓越的美白、提拉效果，超薄輕透的膜布能緊貼臉頰的每個細微部位，與全臉完美貼合，不易造成肌膚刺癢或過敏問題。





價格CP值：★★★★☆





目前市面上是一盒10入，每包內有25ml的精華，以原價900來說是開架裡的中階價位。





提提研





前幾年提提研TTM透過多款面膜產品打入年輕市場，甚至銷售到法國轟動一時。搭配生物纖維面膜，加強有效成分效果，突破肌膚保養撞牆期，打造健康穩定肌質。





最新的面膜「超級纖維系列」注入「蘑菇菌絲萃取」修復肌膚，同樣也引起了廣大網友的注意，網友表示這款產品不黏不膩、清清爽爽，讓敷完之後的膚況非常穩定健康、油水平衡。





產品體驗：★★★☆☆





由於提提研的面膜都會推出一系列、功能不同的產品，因此在使用前，需要先了解自己的肌膚情況、適用場景，才能夠達到預期的目標，也讓選擇障礙的女孩添了不少煩惱。不過網友也表示，雖然救急效果不突出，但就長期使用來說，提提研的產品可作為CP值最好的基礎保養。





價格CP值：★★★★★





提提研超級纖維系列面膜單片售價70元，每包內有30ml的精華，是3款面膜中單價最親民的產品。





最後，提醒愛美女孩們，敷面膜前要先卸妝、洗臉，接著先使用化妝水、抹上精華液，再敷上面膜。平均一次敷10∼15分鐘最為恰當，敷面膜耶要依據自身肌膚的狀況，對症調理，才能幫助有效精華滲入肌底，讓保養事半功倍喔！



