三寶遇紅燈「20公尺前」急煞！男看原因愣 下秒遭嗆氣炸
馬路三寶百百款，有的人橫衝直撞、有的人在路上不看路，沒想到在炎炎夏日中，竟又多了一種三寶，這個行為讓網友看了滿是怒氣。近日，就有網友分享自己在路上看到一名女騎士遇到紅燈時，竟然在紅燈20公尺前就煞車，結果一看原因讓他超傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 09:01:14
這位網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，第一句話就表示「真的從沒看過這麼噁心的三寶」，接著他娓娓道來事發的經過，「在稍前的路口三寶為了躲太陽離紅燈線至少二十米遠，急煞！對就是急煞，沒什麼教育水平的我當下就是五字經全出來了，哪怕我早就看見紅燈慢下來了，前車急煞真的很機車」，其原因竟然是因為要躲避太陽，險釀後方機車追撞。
原PO口中的三寶是騎乘摩托車，大概是聽到原PO罵出髒話，竟然回頭向他理論，「先生你有沒有搞錯？離前面二十米又怎樣你不會從旁邊過去哦？」，「法條都有規定這樣可以的自己去查好嗎？我本來就沒錯好嗎？」，如此理直氣壯的態度，讓原PO氣炸，發文反嗆「歡迎你出來告訴我哪條法條規定，機車可以為了閃太陽等紅燈離線超過二十米，你乾脆停在家裡就不會曬到太陽了」，並且已經檢舉該位騎士。
貼文一出網友也說，「他都暗示你法規有說了，可以檢舉開罰，在等你檢舉他而已」、「這個我會直接教他怎麼樣好好當一個人，人不當這麼喜歡當三寶」、「會躲太陽很常見，別擋道造成其他用路人不便倒是還好，急煞就白目了」、「最近好多這種的，路中間就急剎！昨天也譙了一個」，也有網友緩和原PO的情緒，表示「針對交通違規一事，不用耗費唇舌，回家上網檢舉最實在」。（實習編輯：王麗雯）