影／台灣與英國文化大不同 英國人三餐都愛吃三明治？
英國位於歐洲大陸西北面，由大不列顛島、愛爾蘭島東北部分及一系列較小島嶼組成，歷史文化悠久。Youtube頻道「官芷儀-馬克太太住英國亂亂說」，頻道主官芷儀是一名嫁給英國丈夫的台灣人，這次她就要來跟大家分享，自己在嫁給英國老公後，所發現台灣與英國文化有哪些差異。
影像中心/綜合報導
2021-08-20 10:00:00
首先第一個就是「英國沒有7-11」，身為台灣超商業的龍頭，統一便利商店在台灣分店眾多，在繁華地區，甚至達到每幾步一間的程度，但是在歷史文化悠久的英國，卻是相當罕見的，對此，英國老公馬克表示，其實在倫敦還是能夠看到一些，只是沒辦法跟台灣的密度相比，確實有差。
還有一點讓官芷儀感到非常意外與不解的是，英國人的「食物選擇很少」，每餐幾乎都是三明治，老公馬克對此反擊，其實不是選擇很少，是英國人真的非常愛三明治，三明治在英國的地位，就好比台灣人眼中的白飯、麵食一樣，是基本主食，非常常見。
然而由於兩地距離甚遠，且成長環境與背景皆有不同，所以造就的文化差異也非常的多，影片裡還有許多包括「衛生」、「交通」、「生活」、「習慣」等不同的差異，想了解更多內容，請鎖定完整片段。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：官芷儀-馬克太太住英國亂亂說
原始影片：https://youtu.be/pDdLIg9Ucr0