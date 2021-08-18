習近平踏破底線威脅世界？西方社會態度巨變

美國「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）先前直言，「習近平是全世界最危險的敵人，全體中國人都是受害者」，因而引發討論以及關注。無獨有偶，德國媒體也刊文評論，指出「中國又有了新的『惡魔毛澤東』。」西方近期眼光不約而同一致投向習近平，並且對他冠以及其負面的評論，也讓外界開始探討，習近平是否真的踏破了世界的底線。





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《美國之音》報導引述芝加哥大學客座教授滕彪說法指出，西方近日對於中共有更深刻的認識，為了應對國際國內的各種危機，中共選擇了習近平「出演」獨裁者，針對在香港、新疆、國內國際，讓西方社會更加認清其真面目，而習近平的做法已經超過了西方所能接受的程度。





滕彪表示，習近平把共產黨在中國的集體獨裁，變成類似個人獨裁，但是這並不是他一個人有能力做到的，而是中共面臨國際國內各種危機的一個集體的選擇，雖然西方學者對中共有進一步認識，但仍有局限性。





在索羅斯的文章中，談到了中共有可能要武統台灣，習近平可能未來數年內對台灣開刀。加州州立大學洛杉磯分校榮休教授宋永毅認為，習近平打著民族主義、國家統一的旗號，為的只是追逐個人專制特權和野心。宋永毅指出，所謂的「領袖」人物、獨裁者在他們所講的民族大義、國家統一的美麗詞藻下，其實掩蓋著他們對於個人專制特權的一種追逐，和個人野心的一種滿足。





滕彪指出，部分研究中美關係的西方學者仍希望中國能夠回到江澤民、胡錦濤那種對外的模式，覺得像江澤民、胡錦濤時代就很不錯了，而現在他們對於推動中國民主、推動中國走向多黨制的途徑已經失去了信心。宋永毅也認為，哪怕習近平沒有出現，中共的體制已經決定中共未來的領導人，和習近平相比，也不會有任何本質的改變。









