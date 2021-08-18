嘴唇乾裂擦護唇膏也沒用？醫：未必是缺水，２情況盡早檢查。

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唐豪悅醫師指出，嘴唇乾裂雖是常見的小問題，但若處裡不當也有可能越來越麻煩。嘴裂常見因乾燥、缺水而起，或者用手、口撕去嘴唇上的細屑不小心撕開傷口而形成外傷。其他常見也可能和皮膚疾病有關，例如嘴唇濕疹未妥善處理，漸漸形成慢性濕疹，或是口角炎、細菌感染、黴菌感染等。營養方面，維生素Ｂ缺乏也容易形成嘴裂，這也是為什麼嘴破我們常聽人建議要多補充維他命B。至於較少見的情況，像是天皰瘡等部分自體免疫疾病也可能造成，另外癌症、癌症化療後也可能會使得黏膜變乾、唾液分泌量減少，進而形成乾裂，雖為少見，但也需留意。
口罩噴精油，民眾嘴裂腫成香腸嘴！
值得注意的是，保養品、護唇膏、精油等也可能造成皮膚過敏或刺激形成嘴裂。唐豪悅醫師表示，近日疫情關係民眾配戴口罩，日前就曾遇過不止一位患者，因習慣以精油消除口罩異味或消毒，但卻沒注意到自己對精油過敏，就診時嘴唇腫脹得有如香腸一般且乾裂，後續開類固醇藥物治療才逐漸改善，提醒民眾平時也要留意接近皮膚之物是否妥當，且口罩也應每日更換新的，以確保防疫功能完善。
嘴裂乾裂護唇膏未見效，２情況盡早檢查。
大多數的人遇到嘴裂問題多會自行擦抹護唇膏等，接下來等自行好轉，但由上述可見嘴唇乾裂的可能性其實非常多，護唇膏並無法治療疾病或感染。唐豪悅醫師建議，有嘴裂的情況出現時還是建議先進行檢查為佳，若要自行改善也要注意傷口變化，超過兩周遲遲沒有好轉，或嘴裂的情況反覆的發生，就應盡早檢查找出原因，看是細菌、黴菌感染或過敏、濕疹、還是營養缺乏、或皮膚疾病等何種因素引起，才有利後續的傷口照護。而平常生活上也要注意避免辣椒等刺激性食物，打呵欠、飲食時也避免嘴巴張太大等。
嘴唇乾裂別用舌頭舔，小心蜂窩性組織炎！
在傷口照護上，唐豪悅醫師提醒千萬記得不要用舌頭舔，試圖沾濕乾裂的嘴唇，口水雖能濕潤，但主要還是水性的液體，容易在揮發時一同帶走嘴唇上原有的水份，自然會越來越乾。且口水帶有大量的細菌，若已形成傷口再不斷地舔舐，再小的傷口都有可能更進一步造成細菌感染，甚至更嚴重的蜂窩性組織炎。
唐豪悅醫師表示，遇到嘴裂的情況，可以用護唇膏擦拭，但建議應挑選添加物較少的護唇膏，以避免過敏或刺激皮膚，造成情況加劇甚至變成香腸嘴。醫師建議可選擇凡士林，成分單純僅有凡士林的油脂，身體各處的皮膚皆可塗抹，包括嘴唇，不小心吃到也不會對身體造成負擔。當然，最重要的還是先讓醫師檢查原因，才有助治療及改善。
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