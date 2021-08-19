中國強調共同富裕目標　分析指監管風暴與此有關

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中共前領導人鄧小平曾指「共同富裕」是社會主義和資本主義的區別；他聲稱，堅持社會主義、按勞分配，不會產生過大的貧富差距。
鄧小平當時提倡讓一部分有條件的地區、一部分人先富起來，並帶動幫助落後地區人民，最終實現「共同富裕」。
而中共近年也將「共同富裕」的目標提上議程。中共19屆五中全會提出，到2035年「全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」；北京也在6月將浙江省定為「共同富裕示範區」。
中央財經委員會會議17日還提出對高收入群體的措施，包括：「加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會」。
金融時報（Financial Times）分析認為，中國當局自2020年底，對阿里巴巴、滴滴出行等科技巨頭的整治，和聚焦貧富差距和財富重分配有關。
香港星島日報7月一篇評論文章也認為，從監管科技巨頭、教育培訓行業，再到國家出手保障外賣員權益等，都和官方防止資本野蠻生長，防範貧富差距固化有關。
本次會議也指出，要加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，「擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構」。
金融時報也引述一家大型民間慈善機構的主管表示，私營部門面臨壓力，導致企業捐款大幅增加。
他說，這是政府解決收入差距的時候，「但多數捐款都流向有政府背景的慈善機構，缺乏監督」。（編輯：楊昇儒）1100818