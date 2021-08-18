饗賓加入火鍋大混戰！首度跨足麻辣鍋吃到飽市場

國內疫情5月爆發，許多品牌開幕被迫延宕，隨著降級解封，雖然還沒辦法完全開放餐飲內用，但餐飲品牌卻如雨後春筍般爆發開幕潮，既王品集團開幕火鍋新品牌後，以饗食天堂、饗饗等吃到飽知名的饗賓餐旅集團日前正式宣布跨足火鍋吃到飽市場！饗賓餐旅總經理陳毅航受訪表示，此次的發想是從集團長期經營美食百匯和發跡品牌「福利川菜」，兩者DNA的結合，讓消費者享用麻辣鍋吃到飽也能吃出品質。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-18 18:46:08
饗賓餐旅首度跨足火鍋吃到飽巿場，全新品牌「小福利 火鍋會所」8月11日起在新北中和環球購物中心4樓盛大開幕，斥資約3千萬元的裝潢，占地180坪，共有236個座位，以特製麻辣和汕頭兩種湯底、獨門醬料和各種嚴選食材，並在配餐上推出各式復刻經典小食，裝潢走復古元素結合現代摩登設計，只要700、800元即可享受美食。
陳毅航說，湯頭就是火鍋的靈魂，對於讓人胃口大開的麻辣說來說更是如此，饗賓的起家品牌「小福利川菜」的好底子與最為消費者熟知的饗食天堂、旭集等美食百匯，孕育了品牌誕生，台灣人吃鍋不分季節，也是餐飲界看好的消費形式，透露在年底前就會展店，且看好竹北地區的高消費力與竹科人。
業者指出，主廚獨家研製麻辣和汕頭兩種湯底，麻辣湯底以牛油鎖住26種中藥材香氣，汕頭湯底以大骨、新鮮蔬菜熬製，起鍋前加入主廚秘製乾貨提味升級，與食材的鮮美相得益彰。而小福利限定的獨家「十八香特製沙茶」，則是主廚嚴選十八種天然食材，堅持手工製作，真材實料，而且是只有這裡才嚐得到的好味道。
雖然是吃到飽品牌，但集團對於所有食材都絲毫不馬虎，主廚群反覆交叉測試不同肉品，測試出0.2公分的黑毛和牛吃起來最鮮嫩、0.3cm美國無骨牛小排口感最完美，熟食則搬出原本只在集團內部員工餐廳才能吃到的祕製炸雞，自製的古早味涼圓和芋冰，還有饗賓引以為傲、以台灣24節氣在地食材自製「24濃作冰淇淋」，連仙草飲、紅茶都是品牌自行開發烹煮，要讓消費者吃出品質，也要看見品牌的用心。