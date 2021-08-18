住戶遭保全毆傷　控管委會偏袒不公

台中市「中友生活家」社區鄭姓住戶日前應酬返家時，與大樓保全員口角衝突，遭廖姓保全員持警棍毆得頭破血流、胸部骨折，還一度持刀作勢砍殺，幸經鄭男女友阻止才作罷；鄭男控訴大樓主委偏袒保全公司，刁難他調取監視作為証據，另也不滿派出所警方未查扣廖姓保全員逞兇的警棍與刀子作為証物。今（18）日下午鄭男在其住的「中友生活家大樓」抗議管委會處置不當。
記者鄧力軍/台中報導
2021-08-18 18:57:04
住在台中市黎明路「中友生活家」大樓的鄭姓民眾，今年4月24日凌晨應酬後返家，當鄭男林姓女友在大廳攙扶時，廖姓保全員也上前扶一把，並對鄭男說「酒不要這樣喝，對老婆好一點」，這話引來鄭男不快而罵了幾句三字經，並推了廖男幾下，林小姐趕緊倒歉但廖姓保全被挑起了怒火，拿出警棍猛打鄭男頭部與身體，最後還拿出一把小刀衝向鄭男，鄭男退開，加上林小姐上前阻止，廖姓保全才作罷。鄭先生事後被送往林新醫院急診，頭部傷口22.52公分，側胸的肋骨和胸前骨骨折。
鄭男與林小姐表示事後準備証物提出控告，但大樓管委會主委委員與主委袒護著金緻保全公司，聲稱要需要警局或法院的公文才可以調閱監視影像，調閱也不得拷貝，怕影響到社區的房價。鄭男也不滿警方當時沒有將廖姓保全帶到警局做筆錄，也未查扣廖姓保全員逞兇的刀子與警棍作為証物。今日下午鄭男再次對「中友生活家」管委會與保全公司表達不滿。