德國遵循專家建議　全面為青少年接種疫苗

（中央社記者林育立柏林18日專電）德國政府專家小組經審慎評估後，建議為12至17歲的青少年接種COVID-19疫苗，隨著各地陸續開學，各地方政府將全面為學生施打BNT或莫德納疫苗。
德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（RobertKoch Institute）旗下的接種委員會，一改過去認為安全數據不足的立場，16日表示參考美國近1000萬青少年施打的經驗，評估後結論是「接種的好處遠大於罕見副作用的風險」，建議12至17歲的青少年施打新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。
事實上，歐盟藥品管理局（EMA）已分別在5月和7月，批准12歲以上的人可接種BNT/輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗。
因此，儘管政府專家小組不建議，過去這2個月，德國有許多家長帶小孩去打疫苗，目前1/4的青少年已打完第1劑。
如今專家小組改變立場，可望為青少年的接種進度注入強心針。隨著各地陸續開學，遍佈全國的接種中心和家庭醫生將全面展開青少年的接種作業，地方政府並派醫生和護士到高中為學生接種。
在東部的薩克森邦（Sachsen），政府還打算派行動接種隊到動物園、遊樂園門口為青少年接種。
不過，德國官員強調接種是自願的，打疫苗不是上學的前提。（編輯：高照芬）1100818